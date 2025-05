MSI MEG MAESTRO 900: il gigante di vetro che ridefinisce la build da showroom

MSI presenta a Computex Taipei 2025 il case MEG MAESTRO 900, una proposta di dimensioni generose, pensata più per l'esibizione che per la scrivania domestica. Dotato di tre pannelli in vetro temperato, un sistema di raffreddamento a liquido con display integrato e una scheda madre con un secondo schermo

Al Computex 2025, MSI svela il suo ultimo capolavoro per gli appassionati di PC: il case MEG MAESTRO 900. Questo non è un semplice contenitore per componenti, ma un'opera che, per le sue dimensioni, appare destinata a showroom e configurazioni di grande impatto visivo, più che a un classico setup da scrivania. Larghezza, altezza e profondità ne fanno un vero e proprio gigante trasparente, un elemento che cattura lo sguardo e invita all'esplorazione.

MEG MAESTRO 900: un case per giocatori spettacolare

MEG MAESTRO 900 si distingue per il suo design ad acquario, con tre pannelli in vetro temperato che offrono una vista completa sulla componentistica interna. La quasi totale apertura del sistema permette di ammirare ogni dettaglio dell'assemblaggio, mentre la connettività I/O è posizionata strategicamente nella parte posteriore per mantenere un'estetica pulita sul fronte. Un pannello posteriore è inoltre rimovibile in modo da facilitare l'accesso all'alimentatore e consentendo un routing dei cavi estremamente agevole, un dettaglio non trascurabile date le dimensioni complessive del case.

All'interno di questo imponente chassis, MSI ha assemblato il meglio della sua offerta hardware. Troviamo un sistema di raffreddamento a liquido Core Liquid E13, caratterizzato da uno schermo da 6 pollici montato direttamente sul waterblock. Questo display, che ricorda un telefono in orizzontale, visualizza informazioni in tempo reale sul funzionamento del sistema. Accanto a questo, la scheda madre MEG X870E GODLIKE, compatibile con i più recenti processori AMD Ryzen 9 9950X3D, integra una Dynamic Dashboard, un secondo schermo posizionato vicino ai moduli di memoria, che espande ulteriormente le possibilità di monitoraggio e personalizzazione visiva. Entrambi gli schermi possono essere gestiti tramite USB direttamente dal sistema operativo, permettendo di mostrare informazioni o video a piacimento.

Nella configurazione sistemata per il Computex, abbiamo trovato una scheda video NVIDIA GeForce RTX 5090 Supreme, la proposta di punta di NVIDIA. Nel MEG MAESTRO 900, questa GPU è installata in orizzontale, ponendosi al centro dell'attenzione e valorizzando il design complessivo del sistema. Il raffreddamento è garantito da ampie prese d'aria posizionate nella parte inferiore e superiore del case.

Parlando di specifiche tecniche, MEG MAESTRO 900 è pienamente compatibile con schede madri Extended-ATX. Permette l'installazione di un massimo di sei ventole da 160 mm e può ospitare due radiatori per sistemi a liquido con una dimensione massima di 420 mm, il che supera i tradizionali 360 mm per offrire una capacità di dissipazione superiore.

Il case MEG MAESTRO 900 ha un prezzo di listino consigliato di $599 (esclude ovviamente la componentistica interna). La configurazione completa, come presentata da MSI, include l'alimentatore MEG Ai1600T PCIE5 e 256 GB di memoria DDR5, e questo rende il costo complessivo esorbitante. Per chi desidera una configurazione spettacolare e di grandi dimensioni, il MEG MAESTRO 900 rappresenta una scelta con un impatto visivo fuori scala.

Per altri dettagli sulla presenza di MSI al Computex vi rimandiamo al sito ufficiale.