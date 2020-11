Mountain Everest: provata l'innovativa tastiera modulare per i giocatori

Mountain è una giovane startup tedesca fondata nel 2018 e formata da veterani del mondo del gaming, con un passato più o meno illustre nel settore del multiplayer competitivo. Il suo primo prodotto di punta è proprio Mountain Everest, una tastiera meccanica per giocatori molto particolare. Non solo perché vuole essere il più completa possibile, ma soprattutto perché è costruita su misura intorno alle esigenze dei giocatori più impegnati. È modulare e viene offerta con switch meccanici molto performanti, forniti dalla storica azienda del settore Cherry.

Mountain Everest è una tastiera modulare che, nella sua forma più completa, comprende il Media Dock con il Display Dial, il tastierino numerico con 4 piccoli display programmabili, l'hub USB attraverso una porta USB 3.2 Gen 1 supplementare e il kit per la personalizzazione con copritasti aggiuntivi e cinque switch facilmente installabili al posto di queli di default (di tipo Cherry MX Red). Questa versione comprensiva di tutto ha un costo di 250 Euro.

La tastiera arriva in un'elegante (e voluminosa) confezione, suddivisa in due scomparti. Sopra troviamo la tastiera, mentre sotto ecco cinque piccole scatoline, ognuna contenente gli elementi modulari appena descritti. Sulla parte superiore della tastiera si trovano due agganci USB-C, che permettono di installare il Media Dock sia sulla destra che sulla sinistra, e lo stesso può dirsi per le parti laterali, consentendo di installare il tastierino numerico, ancora una volta, sulla destra o sulla sinistra. Sotto si può agganciare il poggiapolsi tramite una connessione magnetica.

Una delle parti più interessanti della tastiera è sicuramente il Display Dial sul dock multimediale, dotato di un piccolo schermo che fornisce una serie di informazioni al giocatore mentre il PC è in esecuzione. Si tratta di una rotella con cui si passa fra tre voci di menù impostate di default: Clock, Profile, Lighting, Volume, Brightness, PC info, APM e Custom. Dopo aver selezionato la voce desiderata bisogna premere una volta sul pulsante fisico subito a sinistra della rotella per entrare nel corrispondente sotto-menù, mentre premendo questo pulsante per due volte si torna indietro alla schermata principale.

Vediamo a cosa servono le varie modalità del Display Dial. Clock ovviamente visualizza l'orologio, in formato digitale o analogico in funzione della scelta fatta dal giocatore nel software. Profile consente di passare da un profilo all'altro, così come sono configurati tramite software. I profili possono differire per effetti di illuminazione, assegnazioni dei pulsanti, macro e altro ancora. Lighting permette di scorrere i vari effetti di illuminazione disponibili e Volume di modificare, ovviamente, il volume così per come è impostato in Windows. Brightness regola il livello di intensità dell'illuminazione.

PC info è una delle più interessanti, perché permette di monitorare al volo il livello di occupazione di CPU o GPU, così come la quantità di RAM impegnata o l'uso che viene fatto della connessione a internet. APM mostra il numero di azioni al minuto compiute dal giocatore, un dato molto interessante in giochi, ad esempio, come League of Legends: fondamentalmente si tratta del numero di pulsanti della tastiera premuti in un minuto.

Custom, invece, permette di abilitare la modalità personalizzata e di associare funzioni diverse ai tasti del Media Dock, ovvero personalizzarne le assegnazioni e cambiare l'esito rispetto alla rotazione del Display Dial in entrambe le direzioni (ad esempio potrete scrollare una pagina web con il Display Dial). Sulla sinistra del Media Dock troviamo quattro indicatori LED, che segnalano l'attivazione o meno del caps lock, del bloc scorr e del bloc num nel caso che il tastierino numerico sia agganciato.

Molto interessante anche il tastierino numerico con i display personalizzabili, che ricordano per certi versi la Stream Deck di Elgato. Il giocatore può configurare il funzionamento di questi display tramite il software e impostare delle immagini per consentire di ricordare l'impostazione effettuata. Per esempio, potremo decidere di assegnare a uno dei pulsanti l'applicazione Steam e visualizzare l'icona del celebre programma di Valve, in modo da poterlo richiamare velocemente in qualsiasi momento. Ma è solo un esempio, perché a questi pulsanti si può assegnare una macro di pulsanti o un profilo.

Tutte queste regolazioni si effettuano tramite il software Base Camp (tutti i nomi rispettano il tema della scalata). Tra le altre cose, Base Camp permette di configurare l'illuminazione, impostare macro e configurare le associazioni per ciascuno dei pulsanti della tastiera, a cui possono essere associati applicazioni, funzioni del mouse, macro e altro ancora. Se non si volesse installare Base Camp, tuttavia, tutte le regolazioni possono essere effettuate anche tramite combinazioni di pulsanti della tastiera, con la possibilità di gestire i controlli multimediali, l'illuminazione, i profili e le varie modalità speciali (come la Game Mode, che inibisce il funzionamento del pulsante Windows per scongiurare inopportuni ritorni a Windows durante le sessioni di gioco).

Anche la parte sottostante di Mountain Everest è parecchio interessante, visto che è predisposta con una serie di canaline che consentono di mantenere ordinati i cavi e di rendere la scrivania il più pulita possibile. Dei piedini supplementari con agganci magnetici presenti nella confezione, inoltre, possono essere posizionati sui piedini circolari in alto in modo da mantenere la periferica in posizione sopraelevata.

Nella confezione si trovano, oltre a questi piedini aggiuntivi, anche cinque switch, un copritasto supplementare e lo strumento per la rimozione facile di copritasti e switch. Gli switch aggiuntivi possono essere posizionati al posto di W, A, S, D o dei tasti maggiormente utilizzati dai giocatori per sperimentare combinazioni innovative. Inoltre, consentono di provare gli altri switch che sono disponibili per questa tastiera: al momento dell'acquisto, infatti, si può scegliere lo switch desiderato. Si tratta di RGB Red, RGB Brown, RGB Blue, RGB Silent Red e RGB Speed Silver.

Nell'esemplare che abbiamo provato ci sono i Red, che personalmente sono quelli che preferiamo. Questi hanno un'escursione infinita senza feedback sonoro o tattile e oppongono una resistenza minima alla pressione. Secondo quanto ci fa sapere Mountain, sono stati utilizzati gli stabilizzatori originali Cherry per garantire la maggiore stabilità possibile degli switch sulla piastra, insieme al lubrificante Krytox GPL205g0 per ridurre al minimo la rumorosità. Inoltre, è stata usata una schiuma di smorzamento tra il PCB della Everest e i copritasti per aumentare l'assorbimento del rumore.

Per quanto riguarda il sistema di agganci USB-C dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il Media Dock può essere posizionato agilmente e le connessioni USB-C funzionano bene. Più problematico il tastierino numerico, il cui aggancio è piuttosto debole. Se solleverete la tastiera, ad esempio per posizionare il Media Dock, inevitabilmente il tastierino numerico si sgancerà. Mountain ci fa sapere che si tratta di una decisione consapevole per evitare rischi di piegamento o sconnessione del connettore. Durante il funzionamento normale della tastiera non noterete niente di strano ma, come detto, questo tipo di connessione allo stato attuale delle cose rimane uno dei principali problemi di gioventù della Everest.

L'altro punto non completamente convincente è legato all'illuminazione. Anche al massimo livello di luminosità si tratta di un'illuminazione non completamente incisiva e decisamente più blanda rispetto a quelle sfoggiate da altre tastiere di questa categoria. Attenzione, per chi non ama molto gli effetti di illuminazione eccessivamente presenti, questo potrebbe essere un fattore positivo. In ogni caso, l'effetto di illuminazione è regolabile, come abbiamo detto, e può anche essere completamente disabilitato.

In definitiva, Mountain Everest è sicuramente un progetto molto innovativo e presenta diversi spunti di interesse. Sicuramente è una tastiera molto costosa nella sua configurazione completa, che può essere consigliata solo a un preciso tipo di giocatore. Molto interessante il Media Dock con Display Dial per tenere monitorato lo stato del PC durante tutte le fasi di gioco, così come il tastierino numerico che richiama alcune idee della Stream Deck di Elgato. Qualche limite, come abbiamo detto, sulle connessioni USB-C e l'illuminazione: potrebbero essere solo difetti di gioventù visto che Everest è in realtà solo il primo prodotto commerciale della giovane startup.

La produzione di massa della tastiera è partita a ottobre e le spedizioni delle prime unità preordinate sono in corso. Chi acquista adesso una Everest, invece, dovrà aspettare fino a fine novembre per la consegna della propria unità, secondo quanto ci fa sapere il produttore. Mountain Everest può essere acquistata sul sito di Mountain, mentre di seguito vedete uno schema con i prezzi per le varie configurazioni. Ricordiamo, infine, che Mountain è responsabile anche del mouse gaming Mountain Makalu 67.