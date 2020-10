Mountain Makalu 67, mouse gaming leggero e con performance elevate: ecco com'è

Mountain è una startup con sede in Germania che si sta inserendo nel mercato delle periferiche gaming in maniera decisamente aggressiva. Punta a offrire soluzioni complete e altamente performanti che vadano incontro alle esigenze dei giocatori che amano il contesto competitivo. L'abbiamo conosciuta in particolare con la tastiera Mountain Everest, una soluzione altamente modulare con una serie di accortezze che meritano attenzione.

Mouse gaming Mountain Makalu 67: prestazioni e personalizzazione

Makalu 67 è il primo prodotto della compagnia a raggiungere la fase di distribuzione di massa e ad essere recensito. Secondo Mountain ogni singolo componente delle sue periferiche è stato selezionato a mano sulla base di due criteri: prestazioni e personalizzazione. Questo mouse si contraddistingue per una scocca molto leggera realizzata con un elevato numero di asole al fine di garantire la stabilità e allo stesso tempo l'usabilità. Si tratta di un design brevettato da Mountain che si differenzia per complessità e resistenza dei materiali.

Makalu 67 è dunque una soluzione che va incontro principalmente alle esigenze dei giocatori che amano interfacciarsi con periferiche agili: dopo qualche minuto di utilizzo si ha la sensazione di non impugnare nulla e di avere una connessione diretta con il sistema di gioco. Questo vale per la leggerezza intrinseca della periferica ma anche per la disposizione e il feedback sui pulsanti e, molto importante, per il cavo che la connette al sistema, di tipo flessibile come sempre più spesso vediamo nelle periferiche di ultima concezione. Questo contribuisce a rendere la periferica agile quasi come se fosse una periferica wireless.

Parliamo di un mouse che equipaggia il sensore PixArt PAW3370, capace di arrivare fino alla sensibilità di 19 mila DPI. Questo garantisce un alto livello di precisione, con un tasso di errore sensibilmente inferiore rispetto a quello che caratterizza la maggior parte dei sensori disponibili sul mercato. La distanza di sollevamento, ovvero la distanza rispetto alla superficie alla quale viene interrotto il tracciamento della periferica, è inoltre di 3 volte più bassa. Il 3370 fornisce, infatti, prestazioni maggiori rispetto ai recenti sensori PixArt, come il 3360 che troviamo su Glorious Model D e su Zowie EC1-B o il 3389 equipaggiato da HyperX Pulsefire Pro.

Gli switch sono di tipo Omron 50m, accreditati come i più longevi della categoria. La pressione che ne deriva sui pulsanti è morbida, e delicata e subito disponibile al tocco è anche la rotellina di scorrimento. Ma ovviamente la caratteristica maggiormente peculiare di Mountain Makalu 67 è la conformazione della sua scocca, che garantisce un peso particolarmente ridotto e restituisce la sensazione di estrema reattività, ma anche di stabilità sulla superficie d'appoggio. Il mouse ha un peso di soli 67 grammi, inferiore anche a quello della periferica punto di riferimento del settore in tal senso, ovvero Glorious Model D, e leggermente superiore al peso di Cooler Master MM710, 53 grammi.

Mountain Makalu 67 ha un'impugnatura per destrorsi particolarmente congeniale per i giocatori che amano l'impostazione "Palm Grip". Sotto hai dei piedini 100% PTFE, che garantiscono uno scorrimento ottimale su quasi tutte le superfici. Il mouse funziona perfettamente senza software e ne può essere regolata fisicamente anche la sensibilità tramite il tasto che si trova al centro della periferica. Subito sopra quattro piccoli LED indicano il livello di sensibilità impostato e permettono al giocatore di avere una percezione chiara di quale impostazione è in quel momento attiva. Di default sono impostati i livelli di 400, 800, 1200, 2000 e 19000 DPI.

Abbiamo detto che il mouse Mountain funziona senza software, ma installando Base Camp si abilita una serie di interessanti funzionalità, oltre che l'opportunità di personalizzazione. Innanzitutto, quest'ultimo consente di abilitare e personalizzare l'illuminazione RGB, visibile nello schema rettangolare al centro della periferica. Ci sono i preset "Static", "Color Wave" e "Breathing", e poi c'è la modalità "Custom". Attraverso quest'ultima si può scegliere uno fra i 16,7 milioni di colori per ciascuna delle 8 zone in cui è suddivisa l'area con l'illuminazione.

Il software permette di configurare molti altri aspetti, a partire dal Key Binding dei pulsanti, ovvero associare una funzione specifica a ciascuno dei sei pulsanti messi a disposizione da Mountain Makalu 67. Si possono associare funzioni del sistema operativo come l'apertura del browser o del task manager, macro, l'apertura di programmi specifici, elementi multimediali, combinazioni di pulsanti della tastiera, all'interno di un approccio decisamente esaustivo. La sezione successiva, poi, permette di configurare anche le macro, offrendo la possibilità di registrare combinazioni di azioni con mouse e tastiera, e di impostare dei ritardi tra le varie azioni.

La sezione più interessante è "Settings" dove si possono configurare liberamente i livelli di DPI e il polling rate, ovvero la frequenza delle comunicazioni tra il mouse e la tastiera, da un minimo di 125 Hz a un massimo di 1000 Hz. Si può personalizzare anche la velocità di scorrimento del cursore a schermo (separatamente dalla sensibilità in DPI) e la velocità del doppio click. Base Camp permette anche di stabilire la latenza con cui la pressione di un pulsante deve essere trasmessa al sistema, con valore più basso di 2 millesimi di secondo. Infine, Angle Snapping (predizione del movimento) e distanza di sollevamento possono altresì essere configurati: il primo può essere abilitato o meno, mentre la seconda può essere impostata su "Low" o su "High".

La predizione del movimento è quella funzione che altera la trasmissione del mouse in modo tale da permettere, ad esempio, la realizzazione di figure geometriche perfette. Normalmente è molto difficile disegnare delle linee rette precise, proprio per via dell'alto livello di precisione dei sensori, capaci di replicare anche le più piccole variazioni al moto impartito alla periferica. Naturalmente in ambito gaming può essere utile in specifiche circostanze, ma molto deleterio quando serve la massima precisione. Per cui, giustamente, il software permette liberamente di impostarlo.

Base Camp si rivela quindi molto completo in quasi tutti gli aspetti. Rispetto ai software di altri mouse offre funzioni in più perché, ad esempio, Logiteg G Hub e Razer Synapse non danno modo di configurare la latenza alla pressione dei pulsanti, la distanza di sollevamento o l'Angle Snapping. Tuttavia, mentre questi ultimi forniscono dati di telemetria in tempo reale sulla base del comportamento dell'utente, Base Camp non offre questo supporto.

Makalu 67 può essere acquistato sul sito di Mountain a €59,99.