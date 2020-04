Mountain Everest: più di 1000 finanziatori su Kickstarter

Mountain Everest è una tastiera da gioco meccanica completamente personalizzabile che presenta diversi motivi di interesse e spunti innovativi. Nonostante le difficoltà che sta portando in tutto il mondo la crisi sanitaria, Everest ha riscontrato un enorme successo su Kickstarter, ed è stata finanziata da oltre 1000 sostenitori ricevendo consensi da più parti.

"Il successo che Everest ha avuto su Kickstarter è stato sorprendente e apprezziamo il supporto di ogni sostenitore", afferma Tobias Brinkmann, fondatore e CEO di Mountain. "Dimostra che il nostro design pensato per venire incontro alle esigenze degli utenti e la volontà di offrire funzionalità uniche ai consumatori sono in sintonia con il mercato. Subito dopo la fine della campagna su Kickstarter abbiamo ricevuto innumerevoli richieste di informazioni su quando l'Everest sarebbe stata disponibile per il pre-order. Non c'è alcun segno di rallentamento sulla domanda e non vediamo l'ora di servire i nostri clienti quando Everest sarà disponibile per la spedizione".

Con effetto immediato, Mountain lancia il proprio store su mountain.gg che permette a tutti gli appassionati che hanno perso l'opportunità di ottenere la nuova tastiera modulare tramite Kickstarter di fare ugualmente il pre-order. Mountain Everest sarà disponibile ad agosto.

Tutte le varianti previste di Everest saranno acquistabili tramite il sito, e ci saranno accessori aggiuntivi come i keycap fatti a mano. Mountain fa sapere che il finanziamento ottenuto tramite Kickstarter è stato subito sfruttato e le fasi di progettazione e produzione stanno procedendo come da previsioni. La confezione del prodotto è stata finalizzata e un nuovo aggiornamento del firmware per il dock multimediale è stato portato a termine: aggiunge funzionalità come orologio, cronometro e timer. Il display dial di cui può essere dotata la tastiera Mountain Everest, inoltre, offre immediato accesso alla commutazione del profilo, all'illuminazione RGB, alle informazioni sul PC e altro ancora.

Altre informazioni sulla tastiera si trovano qui.

Everest Core Barebone

Si tratta del solo corpo tastiera senza keycap e switch insieme a un cavo USB Type-C da 2 m, 5 switch Cherry MX, un tastierino Mountain, un tastierino combinato e uno strumento di rimozione degli switch, 4 distanziali per i piedini dell'Everest e un pacchetto di adesivi con il logo Mountain.

Everest Core

Everest Core prevede la tastiera insieme a un cavo USB Type-C da 2 m, 5 interruttori Cherry MX aggiuntivi, un tastierino Mountain, uno strumento per la rimozione di switch e tasti, 4 distanziali per i piedini dell'Everest e un pacchetto di adesivi con logo Mountain.

Everest Max

Oltre a tutto ciò che è presente nella versione Core, Max include anche il Media Dock con Display Dial, tastierino numerico con 4 tasti con display, il poggiapolsi, un tastierino Mountain, lo strumento di rimozione degli switch, 8 distanziali per i piedini e un piedino aggiuntivo (anziché 4). Infine, un cavo USB da Tipo C a Tipo C da 15 cm.

Altre caratteristiche