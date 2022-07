Mountain Everest: l'innovativa tastiera modulare per i giocatori ora in sconto di 50 euro

Mountain è una giovane startup tedesca fondata nel 2018 e formata da veterani del mondo del gaming, con un passato più o meno illustre nel settore del multiplayer competitivo. Il suo primo prodotto di punta è proprio Mountain Everest, una tastiera meccanica per giocatori molto particolare. Dopo sono arrivati diversi altri prodotti da questo brand, che ora inizia ad essere apprezzato dalla community dei giocatori, proprio perché si sforza di individuare quelle soluzioni che possano andare incontro alle loro esigenze.

In occasione del quarto anniversario dalla fondazione della startup, Mountain ha deciso di scontare l'intero suo catalogo di prodotti, con sconti che vanno da 50 euro nel caso della Everest Max, la tastiera modulare dotata di tutti i suoi accessori, a 40 euro nel caso di Mountain Everest 60, mentre il mouse leggero Mountain Makalu 67 ora costa solamente 39,99€.

Mountain Everest Max

Everest non è la comune tastiera meccanica per giocatori. Il principale obiettivo con questo prodotto è quello di essere il più completi possibile, in modo da fornire al giocatore proprio tutto ciò che gli serve per migliorare la propria resa in-game. Qui la recensione completa.

Mountain Everest 60

Mountain Everest 60 è una tastiera con form factor ridotto del 60% rispetto alle dimensioni standard, ma senza rinunciare alle frecce direzionali, fondamentali per il gioco. È poi modulare e personalizzabile come l'originale Everest. Qui la recensione completa.

Mountain Makalu 67

Questo mouse si contraddistingue per una scocca molto leggera realizzata con un elevato numero di asole al fine di garantire la stabilità e allo stesso tempo l'usabilità. Si tratta di un design brevettato da Mountain che si differenzia per complessità e resistenza dei materiali. Qui la recensione completa.

