Monitor gaming Samsung G9 Odyssey: per il 2021 in arrivo la retroilluminazione Quantum Mini LED

Una delle novità più importanti della gamma TV 2021 di casa Samsung è l'introduzione della tecnologia Mini LED per i TV Neo QLED. Il sistema di retroilluminazione adottato da Samsung da leva sulla tecnologia Quantum Mini LED, con LED che occupano 1/40 della superficie di quelli precedenti e che possono essere gestiti in modo molto preciso per adattare i livelli di retroilluminazione alle immagini riprodotte dal pannello LCD, per raggiungere da un lato importanti picchi di luminosità e dall'altro neri molto profondi.

Samsung Odyssey G9 2021 Mini LED

Samsung ha deciso di far sbarcare tale tecnologia anche sui monitor e il gigantesco Odyssey G9, monitor curvo da 49" in formato 32:9, adotterà nella sua versione 2021 la tecnologia Quantum Mini LED. Il monitor offre una risoluzione Dual QHD di 5120x1440 pixel e ha rappresentato in ambito gaming il sogno nel cassetto di molti videogiocatori. Il pannello con curvatura 1000R è in grado di lavorare a 240 Hz e con la nuova retroilluminazione Mini LED promette interessanti prestazioni.

Secondo quanto riportato da TweakTown, negli USA la nuova versione vedrà un ritocco di prezzo verso l'alto di circa 80 $, staremo a vedere quale sarà il prezzo italiano.

