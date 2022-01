JBL per i giocatori: per l'azienda primo microfono USB e primi auricolari True Wireless Gaming

In occasione del CES di Las Vegas, JBL ha presentato il suo primo microfono USB, il JBL Quantum Stream, compatibile con i primi auricolari True Wireless Gaming, JBL Quantum TWS, e con le due nuove cuffie over-ear Quantum: JBL Quantum 810 e JBL Quantum 610.

JBL Quantum Stream

Il nuovo microfono standalone a doppio condensatore, JBL Quantum Stream, offre supporto reversibile per un movimento a 360 gradi, con opzioni per offrire diverse soluzioni di montaggio. Il microfono è dotato di condensatore Electret a doppia capsula 2 x 14 mm con frequenza di campionamento a 24bit e 96kHz. Due pattern polari selezionabili consentono agli utenti di orientare la ricezione del microfono solo sulla voce di chi sta parlando oppure sulla voce di tutti, nel caso in cui venga registrato un podcast con più soggetti o effettuata una chiamata di gruppo.

Un pulsante collocato sulla parte superiore del dispositivo permette di silenziare il microfono. Ciò attiverà un indicatore luminoso RGB più semplice da utilizzare quando ci si trova nel mezzo di una battaglia o di una conference call. La configurazione è molto semplice grazie alla soluzione di montaggio universale di JBL Quantum Stream e al controllo continuo del monitoraggio vocale. Nello specifico, gli utenti possono montare in tutta semplicità il supporto per adattarlo alla loro configurazione di gioco e controllare il volume della voce direttamente sul microfono.

Caratteristiche JBL Quantum Stream

Condensatore electret 2 x 14 mm con frequenza di campionamento a 24 bit e 96 kHz

Soluzione di montaggio universale con supporto reversibile che consente un movimento a 360 gradi e tre opzioni di supporto che assicurano un posizionamento ottimale del microfono

Due pattern vocali selezionabili per isolare una voce o includerne molte

Pulsante tap-to-mute con indicatore luminoso RGB ad anello

Monitoraggio della voce direttamente in cuffia e controllo del volume della voce e del guadagno del microfono direttamente sul microfono

Design durevole in metallo premium, con un supporto in alluminio, anello in metallo e rete in ferro per un look con finitura di livello premium

Compatibilità con il software JBL Quantum Engine per PC per la massima personalizzazione EQ, colori RGB, silenziamento/disattivazione del microfono e altro ancora

Prezzo: €99.99

JBL Quantum TWS: arrivano gli auricolari True Wireless Gaming

Gli auricolari True Wireless JBL Quantum TWS sono indirizzati specificamente ai giocatori che cercano un’esperienza gaming in-ear senza fili. Combinando il suono JBL Quantum Surround alle funzionalità True Adaptive Noise Cancelling e Ambient Aware per controllare i rumori esterni e ridurre al minimo le distrazioni.

Inoltre, il dongle USB-C incluso abilita una connessione a bassa latenza per giocatori da PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili supportati. JBL Quantum TWS supporta due connessioni contemporaneamente: i giocatori possono, infatti, connettersi al loro dispositivo di gioco preferito tramite dongle USB-C e tramite una connessione Bluetooth su un dispositivo mobile. Il design leggero rende gli auricolari JBL Quantum TWS ideali per lunghe sessioni di gioco mentre il grado di impermeabilità al sudore IPX5 ne assicura la durata durante l'utilizzo in movimento.

Caratteristiche JBL Quantum TWS

JBL Quantum Surround per abilitare un ambiente sonoro surround più immersivo e realistico del mondo del gioco

True Adaptive Noise Cancelling con quattro microfoni beamforming e calibrazione automatica per rimanere concentrato nel gioco

Ambient Aware per filtrare il rumore ambientale in base alle preferenze del giocatore

Sei microfoni beamforming (tre su ogni auricolare) garantiscono una comunicazione cristallina con i compagni di squadra

Connettività a due dispositivi tramite dongle USB-C o Bluetooth 5.2 per una connessione a bassa latenza per i giocatori

Durata della batteria di 24 ore – 8 ore con gli auricolari, 16 ore aggiuntive con la custodia di ricarica

Auricolari leggeri e durevoli con resistenza all'acqua IPX5

Supporto Multi AI – è sufficiente un semplice tocco per parlare con gli assistenti intelligenti preferiti quando sono collegati a un dispositivo mobile

Compatibile con il software per PC JBL Quantum Engine e l'app JBL Headphones per la massima personalizzazione dell'audio

Prezzo: €149

JBL Quantum 810 e JBL Quantum 610

Le nuove cuffie JBL Quantum 810 e JBL Quantum 610, che hanno ottenuto il riconoscimento "Best of Innovation Honoree" ai CES 2022 Innovation Awards, vantano JBL Quantum Surround e DTS Headphone:X 2.0, oltre a un microfono con braccetto flip-up e voice-focus e a un supporto resistente e leggero per un comfort ottimale anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Tutte le nuove cuffie JBL Quantum e il microfono JBL Quantum Stream sono compatibili con il software per PC JBL Quantum Engine per una completa personalizzazione dell'audio e degli effetti di illuminazione RGB (solo per modelli selezionati). Gli auricolari JBL Quantum TWS sono anche compatibili con l'app JBL Headphones per offrire una maggiore personalizzazione in movimento.

Le novità alla linea JBL Quantum saranno disponibili a partire dalla primavera 2022.

Caratteristiche JBL Quantum 810

Doppio suono surround con JBL Quantum Surround e DTS Headphone:X 2.0

Driver da 50 mm alimentati da JBL Quantum Sound

Active noise cancelling

Doppia soluzione wireless: wireless 2.4G lossless e Bluetooth 5.2

Durata della batteria di 30 ore, con funzionalità Play & Charge per giocare tutto il giorno

Microfono beam voice-focus con cancellazione eco e rumore

Selettore audio Game-chat per regolare il volume della voce e del gioco, sviluppato per l'applicazione di chat più popolare al mondo, Discord

Padiglioni leggeri e resistenti con cuscinetti auricolari in memory foam rivestiti in pelle

Compatibilità con il software JBL Quantum Engine per PC per la massima personalizzazione EQ, colori RGB, silenziamento/disattivazione del microfono e altro ancora

Prezzo: €179

Caratteristiche JBL Quantum 610