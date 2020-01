HTC abbassa il prezzo di Vive Pro di 200 Euro in vista del lancio di Half-Life: Alyx

HTC Vive Pro può essere adesso acquistato sul sito ufficiale di HTC a 679 € anziché a 879 €, come previsto originariamente. Parliamo della soluzione con solo il visore incluso, insieme all'abbonamento di 6 mesi a Viveport Infinity, il che dà modo di giocare ad alcuni giochi di grande successo per la VR come Superhot.

La riduzione di prezzo si è resa necessaria dopo l'introduzione di HTC Vive Cosmos, che può essere considerata una versione più avanzata per via dell'uso della tecnologia di inside-out tracking, che consente di godere della VR senza la presenza di stazioni base. Vive Cosmos adesso costa leggermente più di Vive Pro, ovvero 829 €. VIVE Pro Starter Kit, ovvero il bundle che include anche le stazioni base e i controller, invece, costa 999 €, anch'esso in diminuzione di 200 Euro rispetto al prezzo originale di 1.199 €.

HTC Vive Pro è stato rilasciato due anni dopo il Vive originale, ma non si tratta di un aggiornamento generazionale completo. Funziona alla risoluzione di 2880x1600 a 90 Hz (2880x1700 sempre a 90 Hz per il Cosmos) e si caratterizza per un design migliorato per assicurare maggiore comfort.

Per chi possiede già dei controller Vive e le stazioni base compatibili con la piattaforma SteamVR acquistare la soluzione a 679 € ha un senso. In caso contrario, bisogna optare per i kit più costosi e più completi.