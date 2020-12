G.Skill ENKI, nuovi dissipatori a liquido AIO in arrivo nel 2021

G.Skill ha annunciato l'ingresso nel mondo dei dissipatori a liquido AIO con le soluzioni ENKI, nome che richiama l'antico dio sumero dell'acqua. Disponibile in tre versioni con radiatori da 360, 280 e 240 mm, la serie ENKI figura ventole PWM a 9 pale con cuscinetti idraulici, illuminazione ARGB e kit per il montaggio sulle principali piattaforme del momento.

In un comunicato, l'azienda fa sapere di aver progettato "una cold plate convessa per ridurre il viaggio del calore dalla CPU tramite la pasta termica fino alla piastra in rame". Dall'altro lato della piastra ci sono microalette ad alta densità per migliorare la cessione del calore al refrigerante che circola nei tubi con diametro interno da 8 millimetri.

I tubi hanno pareti in gomma spesse e sono racchiusi in manicotti intrecciati in nylon per una maggiore durata. Completa il tutto il connettore ARGB a 3 pin per il collegamento e la gestione dell'illuminazione presente sulla testa della pompa dal software della scheda madre.

I dissipatori a liquido G.Skill ENKI saranno disponibili nel 2021 accompagnati in bundle da un tubetto di pasta termica e coperti da una garanzia da 5 anni.