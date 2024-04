Fanatec CSL Cockpit, ufficiale la nuova postazione per il simracing a buon mercato

Fanatec, azienda fra le più rinomate nel settore dell'hardware per il sim racing, ha appena annunciato il lancio di CSL Cockpit. Si tratta di una postazione pensata per il sim racing, realizzata con tubi di alluminio e staffe in acciaio, e progettata per ospitare i volanti Direct Drive dell'azienda, incluso il top di gamma Podium Wheel Base DD2 da 25 N m.

Nonostante le sue dimensioni compatte, Fanatec CSL Cockpit offre una posizione di guida classica GT, e può essere configurata anche per simulare la posizione di un go kart. Il "rig" è stato inoltre testato anche con pedali a cella di carico per quanto riguarda la struttura per la pedaliera, mentre per quanto riguarda i volanti è possibile l'installazione delle basi sui lati, in modo che non si perdano dettagli a causa di flessioni del telaio.

Fanatec rilascia una nuova postazione della serie CSL, e nuovi accessori

Il nuovo "cockpit" di Fanatec viene inoltre proposto insieme a una serie di accessori progettati ad-hoc, tra cui il sedile CSL Cockpit Seat, CSL Cockpit Shifter Holder e CSL Cockpit Monitor Holder, rispettivamente per l'installazione del cambio e del monitor. Quest'ultimo supporta solo un pannello (non sono rare le postazioni a tre monitor, nel sim racing), ma l'azienda ha promesso l'arrivo di altri accessori a breve.

CSL Cockpit Seat è un sedile racing leggero e resistente, che aggiunge solamente 7 kg alla postazione. Progettato appositamente per CSL Cockpit, utilizza un'imbottitura in schiuma rifinita con un tessuto resistente. Il logo Fanatec centrale completa il look, chiaramente sportivo, del sedile.

CSL Cockpit Shifter Holder permette di montare qualsiasi cambio Fanatec insieme al freno a mano proprietario sulla postazione: l'accessorio può essere montato sia a sinistra che a destra del pilota, consentendo di trovare la posizione più comoda per ogni stile di guida. Il cambio può godere di regolazioni in altezza e laterali, in modo da adattare la posizione a ogni tipologia di utente.

Fanatec CSL Cockpit Monitor Holder, infine, è un supporto solido per fissare il display alla postazione: supporta una vasta gamma di dimensioni di monitor, consentendo di regolare l'altezza e la posizione laterale per trovare il campo visivo ideale, ed è compatibile con i monitor ultrawide di grandi dimensioni. Di seguito i prezzi dei nuovi prodotti dell'azienda tedesca:

CSL Cockpit (solo telaio) : 399,95€

: 399,95€ CSL Cockpit Seat : 99,95€

: 99,95€ CSL Cockpit Shifter Holder : 39,95€

: 39,95€ CSL Cockpit Monitor Holder: 119,95€

Con il lancio di CSL Cockpit, Fanatec dimostra ancora una volta di voler rendere sempre più democratico il mondo del sim racing, proponendo bundle e prodotti pensati non solo per il "racer" più esigente, ma anche e soprattutto per chi vuole addentrarsi in questo mondo senza spendere un capitale. Negli ultimi tempi l'azienda ha catturato le critiche di parecchi utenti in seguito a eventuali ritardi nelle spedizioni e nelle risposte dei servizi di assistenza, quindi sarà interessante verificare come si comporterà con il lancio dei nuovi prodotti che, visti i prezzi, potrebbero suscitare interesse da parte di un pubblico abbastanza ampio.