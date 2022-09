Elgato presenta Wave DX, microfono dinamico XLR di fascia alta

Wave DX è il nuovo microfono di Elgato progettato appositamente per assicurare un'accurata riproduzione vocale e prevenire l'alterazione del timbro. Si avvale di ampio e flessibile diagramma polare cardioide al fine di captare bassi realistici ed alti dettagliati persino quando utilizzato fuori asse, il tutto mentre rimuove il rumore di fondo indesiderato. Un filtro anti-pop integrato riduce schiocchi e sibili derivanti dalla produzione di suoni occlusivi, mentre il telaio in acciaio temprato e la griglia perforata limitano la propagazione acustica e proteggono la capsula.

Come da consuetudine per le periferiche Elgato, anche il nuovo microfono è pensato per venire incontro alle esigenze di streamer e creator. Un logo rimovibile può essere collocato su entrambi i lati e posizionato per essere visibile dalla telecamera, mentre un singolo supporto su misura semplifica la gestione dei cavi.

Se utilizzato con l'interfaccia XLR Elgato Wave (in vendita anche con uno speciale bundle solo su elgato.com), il microfono Wave DX si integra con il software di mixaggio Wave Link Elgato, consentendo ai content creator di combinare i propri contenuti con un'ampia varietà di suoni, creare submix e aggiungere effetti VST di terze parti, tra cui equalizzazione, compressione o riverbero. Con la sigla XLR si identifica il tipo di connettore, in opposizione al classico USB: XLR sta per X Connector – Locking Connector – Rubber Boot.

Come tutti i software Elgato, Wave Link è poi compatibile con il controller Stream Deck, così da poter assicurare un controllo istantaneo e con feedback tattile sull'intero flusso di produzione audio. Il mixer Wave XLR semplifica inoltre la regolazione di Wave DX, grazie ad un pulsante capacitivo per disattivare l'audio e ad una manopola di controllo multifunzione, mentre la tecnologia Clipguard Elgato previene la distorsione sonora anche ai massimi livelli di input.

Elgato offrirà uno sconto del 20% su bundle selezionati, tra cui l'intero sistema XLR per metterti subito all'opera: Wave DX, Wave XLR, Wave Mic Arm ed un cavo XLR Elgato. Per maggiori informazioni, ed eventualmente per l'acquisto (€ 119,99), vi rimandiamo al sito ufficiale di Elgato.