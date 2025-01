Diversi monitor gaming in offerta oggi. Un Acer Nitro 34'', Curvo WQHD, 165 Hz, a meno di 250 e molto altro

I monitor Acer Nitro sono molto apprezzati dai videogiocatori per le loro caratteristiche tecniche che rispondono perfettamente alle esigenze di performance elevate. Alcuni di questi sono in offerta oggi, ma ci sono anche soluzioni di altre marche e Samsung Odyssey

Oltre alla performance, i monitor Acer Nitro sono progettati per offrire una comoda esperienza di gioco durante lunghe sessioni. Sono, inoltre, dotati di un design ergonomico che consente regolazioni di altezza, inclinazione e rotazione per adattarsi alla postura del giocatore. Queste caratteristiche fanno sì che i monitor Acer Nitro siano ideali per i giocatori che cercano non solo performance elevate ma anche comfort durante il gioco.

Ecco una serie di monitor Acer Nitro a prezzi molto vantaggiosi . Anche un ottimo 34", Curvo WQHD, 165 Hz che costa poco per quello che offre.

Con una risoluzione di ‎3440 x 1440 pixel, questo monitor è perfetto per le esperienze di gioco più coinvolgenti, soprattutto se amate i pannelli curvi. Parliamo, infatti, di uno schermo curvo 1500R dall'aspetto elegante, dotato anche di tecnologia AMD FreeSync Premium che permette un gioco fluido e riduce il tearing del monitor PC. Molto importate per il gaming anche il tempo di risposta di un solo millisecondo, reso possibile dalla tecnologia Visual Response Boost.

Altri monitor interessanti in questo momento, di tutti i tipi ma sempre orientati verso le esigenze dei giocatori. In particolare sono ora molto interessanti le soluzioni Samsung Odyssey, LG UltraGear e MSI eSports, tra le linee più amate dai giocatori, ora a prezzi impensabili fino a poco tempo fa per monitor con queste caratteristiche.