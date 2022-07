Da Corsair arrivano i monitor Xeneon UHD 4K e QHD 240 Hz

Corsair Xeneon 32UHD144 è il nuovo display ultrasottile da 32 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel e pannello IPS LED alimentato da tecnologia Quantum Dot per garantire la fedeltà cromatica. Offre infatti una copertura dello spazio cromatico 100% sRGB e 100% Adobe RGB. Il supporto ad HDR600 permette poi a Xenoen 32UHD144 di offrire un’ampia gamma di luminosità e di colori.

Dotato di due porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C e un hub USB 3.1 integrato per espandere la connettività, Xeneon 32UHD144 aiuta a tenere in ordine le connessioni grazie al sistema di gestione gestione dei cavi RapidRoute predisposto nel suo elegante supporto in alluminio pressofuso.

Per chi invece predilige la frequenza di aggiornamento, Xeneon 32QHD240 si spinge fino a 240 Hz (contro i 144 Hz del modello precedente) con tempo di risposta di 1 ms. In questo caso si tratta di un pannello IPS LED da 32 pollici con risoluzione di 2560x1440 pixel. Dispone inoltre di tecnologia Quantum Dot, può contare sull’ampio spettro di luminosità dell’HDR600, e si collega tramite USB Type-C, 2 porte HDMI 2.0, o DisplayPort 1.4.

Entrambi i nuovi monitor Xeneon sono certificati AMD FreeSync Premium e sono compatibili con NVIDIA G-Sync, così da sincronizzare le immagini con il frame rate generato dalla scheda grafica, avere una visione chiara e nitida ed un input lag ridotto. Corsair, inolre, offre la garanzia Zero Dead Pixel e la garanzia di tre anni di Xeneon.

I modelli Corsair Xeneon 32UHD144 e Xeneon 32QHD240 saranno a breve disponibili nel negozio online Corsair qui e qui.

La famiglia di monitor Xeneon ha debuttato con il modello Xeneon 32QHD165: trovate qui la recensione.