Yuri Borisov potrebbe rivedere il programma spaziale di Roscosmos fino al 2035

Qualche giorno fa è emersa la notizia che Dmitry Rogozin ha concluso il suo incarico come direttore generale di Roscosmos, incarico poi affidato da Yuri Borisov (vice primo ministro della Difesa). Questa mossa avrà sicuramente delle ripercussioni sul programma spaziale della Russia che sta affrontando una crisi sia dal punto di vista della disponibilità di budget che della fornitura di componenti.

Dalle prime dichiarazioni del nuovo direttore generale dell'agenzia spaziale, sembra che ci sarà sempre meno spazio per la ricerca scientifica, soprattutto nel primo periodo e invece si punterà sull'ottimizzazione della produzione interna di componenti. Questo permetterà di rispondere alle sanzioni internazionali che hanno causato gravi danni in termini di capacità di lancio e realizzazione di satelliti e sonde ma non è chiaro quanto tempo ci vorrà affinché ci sia un'effettiva ripresa.

La stazione spaziale ROSS e le novità di Roscosmos

Prima di terminare il suo incarico come direttore generale dell'agenzia spaziale, Dmitry Rogozin ha avuto modo di parlare di quelle che dovrebbero essere alcune caratteristiche della stazione spaziale ROSS. Sappiamo che il progettazione preliminare dovrebbe essere completata nel terzo trimestre 2023 mentre la sua costruzione potrebbe richiedere molto più tempo.

In particolare sembra che le intenzioni di Roscosmos fossero quelle di impiegare la navicella Zeus, a propulsione nucleare, come un vero e propri "rimorchiatore" per assemblare i vari moduli della stazione spaziale. Rogozin ha dichiarato che "in futuro, lanceremo semplicemente i singoli moduli della Russian Orbital Service Station [ndr. ROSS] sull'orbita di Zeus e saranno il prototipo di una futura stazione con Zeus, che come una nave rimorchiatore, spingerà alla distanza richiesta".

Sembra quindi che, fino a quel momento, l'idea fosse di abbandonare lanciatori con una navicella sulla sommità come nel caso di quelle che portano astronauti sulla ISS. Piuttosto ci saranno sistemi complessi che saranno impiegabili anche per missioni verso la Luna e oltre con riserve di aria e acqua oltre che fornire energia elettrica grazie al nucleare. In ottica futura alcuni moduli potrebbero essere anche dotati di una "gravità artificiale" riducendo la degenerazione dei muscoli nello Spazio. C'è però da considerare che Zeus dovrebbe vedere la prima missione nel 2030 (circa) e questo significa che ROSS potrebbe essere assemblata non prima di quella data.

Queste dichiarazioni in parte si scontrano con quelle di Yuri Borisov, attuale direttore generale di Roscosmos. Secondo quanto riportato dalla stampa, sarà necessario rivedere il programma spaziale federale fino al 2025, oltre ad apportare modifiche ai piani che si estendono fino al 2035. A causa delle problematiche di budget e fornitura di componenti bisognerà anche cancellare alcune missioni.

Ivan Moiseev (del Moscow Space Club) ha dichiarato che non solo bisognerà sostituire i componenti che arrivano dagli USA, ora sotto embargo, ma anche eseguire i test. Questo causerà uno slittamento delle tempistiche. A risentirne saranno in particolare i programmi e le missioni scientifiche con la priorità che verrà data alla parte militare (che si estende dai satelliti per le comunicazioni, fino a quelli meteorologici e di osservazione della Terra). Solo nei prossimi mesi sarà chiaro quale sarà la direzione presa dalla nuova direzione e quali saranno i progetti che non vedranno più la luce e quali invece potranno proseguire lo sviluppo.

