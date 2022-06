Corsair K70 RGB TKL: la famosa tastiera gaming ora con switch opto-meccanici

La Corsair K70 RGB TKL Champion Series arriva adesso nella variante con i rapidi switch opto-meccanici. Si avvale di design tenkeyless, ideato specificamente per i tornei, e dell’elegante telaio in alluminio. Gli switch opto-meccanici Corsair OPX vantano una distanza di attuazione di 1 mm. La corsa fluida e lineare li rende perfetti per il gaming competitivo di livello professionale, mentre ogni switch è garantito 150 milioni di battute.

Questi switch sono integrati nel telaio in alluminio caratteristico dei modelli K70. Parliamo di una tastiera facile da trasportare grazie al profilo tenkeyless ed al cavo USB Tipo C rimovibile. I copritasti sono resistenti in policarbonato con layout standard per l’ultima riga, mentre nella confezione si trova un ulteriore set di keycap personalizzati.

La tecnologia Corsair AXON Hyper-Processing consente l’hyper-polling a 8.000 Hz registrando la pressione dei tasti 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere gaming standard. In conformità con le precise linee guida dei tornei eSport, l’innovativo switch posizionato sul retro della tastiera consente di bloccare istantaneamente la retroilluminazione in un colore statico e di disabilitare le macro.

A completare la dotazione, non mancano la retroilluminazione RGB per singolo tasto personalizzabile tramite il software Corsair iCUE, i tasti multimediali dedicati con rotella di regolazione del volume in resistente alluminio ed una memoria integrata per salvare fino a 50 profili personalizzati.

