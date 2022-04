Corsair K70 RGB PRO: la scelta ideale per i giocatori più impegnati

Corsair K70 RGB PRO è la nuova versione della tastiera pluriacclamata di Corsair, punto di riferimento per i giocatori più impegnati. Rispetto alla Corsair K100 RGB che abbiamo recentemente provato, è sicuramente più equilibrata, anche nel prezzo, interessando una fascia di pubblico più ampia. Parliamo di una soluzione con telaio in alluminio con tasti in policarbonato e alimentata dalla tecnologia Axon, che abbiamo già incontrato sulla sorella maggiore.

Parliamo di una periferica ottimizzata per i giocatori, che si basa sul software Corsair iCue e che dispone di pulsanti specifici per i controlli multimediali, come l'utilissima rotella per regolare il volume posizionata in alto a destra, e controlli specifici per il gaming.

Una tastiera meccanica che dispone degli iconici switch Cherry MX Red, di solito considerati la migliore soluzione dai giocatori. Questi switch, che seguono le specifiche originali Cherry, si caratterizzano per una forza di attuazione pari a 45 grammi con un punto di attuazione a 2 millimetri e distanza di scorrimento complessiva di 4 millimetri. L'escursione è lineare senza un feedback se non a fondo corsa: si tratta, ovvero, delle condizioni ottimali perché la pressione del giocatore venga rilevata e trasmessa al sistema nella maniera più reattiva possibile.

Questa tastiera, inoltre, si caratterizza per una novità rispetto alle precedenti soluzioni di Corsair, ovvero la presenza dei tasti in policarbonato, materiale che prende il posto dell'ABS. Con quest'ultima sigla si identifica un tipo di plastica indurita di largo impiego anche nel settore della valigeria e dei bagagli rigidi, mentre i nuovi tasti in policarbonato hanno nel complesso una qualità più simile ai PBT. Quest'ultimo è un materiale normalmente più costoso dell'ABS, fondamentalmente perché più resistente ai solventi e alle pressioni meccaniche, capace di garantire nel complesso una migliore qualità.

Le prestazioni consentite dai Cherry MX Red si sommano a ciò che abilita la piattaforma Axon. Si tratta di un vero e proprio sistema operativo progettato per l'esecuzione su un SoC (system on a chip) che offre un throughput di 4 volte superiore rispetto alle tastiere di precedente generazione. Axon è ottimizzato per elaborare le istruzioni in modo rapido ed efficiente e per processare le istruzioni in parallelo sfruttando il SoC multi-threaded su cui gira. Inoltre, si avvale di un algoritmo di scheduling sviluppato appositamente per dare garanzia che le pressioni critiche vengano processate per prime.

Tramite Axon, Corsair K70 RGB PRO gestisce la rilevazione delle attuazioni a 4000 Hz, ovvero ogni 0,25 millesimi di secondo. Una tastiera "normale" invece esegue lo scan con tempistiche anche superiori al millesimo di secondo. Inoltre, la nuova tastiera Corsair si avvale di un polling rate di ben 8000 Hz, e ciò equivale a dire che trasmette informazioni sulle pressioni al sistema al massimo in 0,125 millesimi di secondo. Questi due dati, congiuntamente, sono molto importanti: più è serrata la frequenza con cui la tastiera comunica con il sistema e rileva le pressioni e più reattivo sarà il riconoscimento dell'avvenuta pressione. In altre parole, sarà più fedele la riproduzione dell'interazione del giocatore.

Corsair assicura che con questa tastiera non ci saranno fenomeni di rimbalzo, ovvero false pressioni dovute falsi impulsi legati alla rapida pressione dei tasti. Questi tipi di fenomeni nelle tastiere meccaniche vengono contrastati con un caricamento dello switch al fine di mantenere il segnale di attuazione per un certo periodo di tempo, il che introduce un ritardo. Il ritardo per i ribalzi può arrivare a un millesimo di secondo con una tastiera "normale", mentre per la K70 RGB PRO, assicura Corsair, è pari a 0.

Per quanto riguarda la conformazione di Corsair K70 RGB PRO, in alto a sinistra abbiamo il pulsante che permette di passare da un profilo all'altro. Subito a fianco il controllo della luminosità dell'illuminazione e il Windows Lock, che inibisce il funzionamento del pulsante Windows per scongiurare l'inopportuno ritorno a Windows durante il gioco. Sempre in alto, nella parte centrale troviamo l'indicatore di stato per le macro e successivamente in ordine del Win Lock, Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock. Sulla destra, invece, il pulsante per silenziare il PC, insieme alla rotella per regolare il volume, che si trova subito sopra i controlli multimediali.

Molte regolazioni al funzionamento della Corsair K70 RGB PRO possono essere effettuate tramite combinazioni di pulsanti fisici anche se, al solito, si ottiene il meglio dalla tastiera solo con iCue. Nella modalità hardware, tutte le regolazioni vengono salvare nella memoria onboard della tastiera, mentre con iCue installato sono memorizzate nei profili di quest'ultimo. Tenendo premuto il pulsante Win Lock scopriamo la funzione alternativa di quest'ultimo, ovvero l'avvio del processo di registrazione delle macro. Bisogna premerlo per due secondi, poi premere la sequenza di pulsanti che si vuole registrare nella macro, poi ripremere velocemente Win Lock e infine il pulsante sul quale si vuole registrare la macro. L'indicatore di stato per le macro lampeggia con frequenza variabile in modo da comunicare all'utente lo stato di salvataggio delle macro.

Con il pulsante "Fn", in abbinamento ai pulsanti da "0" a "9", si può passare da un preset di illuminazione all'altro, mentre con "-" e "+" si riduce o si aumenta la velocità dell'effetto di illuminazione. Con le parentesi quadre, invece, si cambia la direzione verso la quale procede l'illuminazione. Grazie alla memoria onboard si possono memorizzare in questo modo fino a 50 differenti profili.

Ovviamente con iCue, le possibilità di personalizzazione sono molto più estese. A cominciare dalla possibilità di personalizzare l'illuminazione sulla base del singolo pulsante, il che permette, tra le altre cose, di illuminare solo i pulsanti relativi al gioco. Le assegnazioni delle chiavi, invece, permettono di modificare il comportamento di ogni singolo pulsante, oltretutto dando all'utente la libertà di scegliere se memorizzare l'informazione sul profilo software o su quello hardware. Il colore degli indicatori di stato nella parte alta della tastiera può essere al contempo modificato.

iCue permette anche di modificare il polling rate fino ad abilitare l'impostazione massima di 8000 Hz, di cambiare l'intensità dell'illuminazione con incrementi del 20% e di impostare il layout, scegliendo fra quelli delle principali lingue. Si può configurare anche il ritardo per i rimbalzi, così come gestire l'aggiornamento del firmware.

Una novità di questa tastiera è poi lo switch che abilità la modalità torneo, il quale si trova sul dorso posteriore della tastiera e quando attivato disabilita le associazioni personalizzate e le macro per evitare attivazioni accidentali. Inoltre, imposta l'illuminazione nella modalità statica a un singolo colore per evitare il più possibile le distrazioni e limita la tastiera alle impostazioni di base senza la possibilità di passare da un profilo all'altro.

Lo switch può essere protetto da uno sportellino per evitare le attivazioni accidentali e, oltre che nei tornei, può essere molto utile anche per l'uso quotidiano della tastiera. Io, ad esempio, ho abilitato la modalità torneo perché mi interessa che l'illuminazione sia statica senza che gli effetti vengano visualizzati in ciclo e non ho bisogno di associazioni personalizzate o macro.

La tastiera usa un, in modo da rendere più facile il trasporto (non si tratta di una tastiera wireless, quindi il cavo va necessariamente connesso durante l'utilizzo). Ilpuò essere disinserito all'occorrenza: garantisce maggior comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

In definitiva, Corsair K70 RGB PRO è un'ottima via di mezzo tra il modello K100 e le soluzioni a buon mercato e/o non meccaniche. Offre dei vantaggi competitivi ai giocatori che riescono a configurarla nel modo giusto, oltre a una serie di funzionalità pratiche come la rotellina per cambiare il volume o lo switch per la modalità torneo. I Cherry MX Red, d'altronde, rappresentano sempre la soluzione ideale, soprattutto per il gioco ma non solo. Inoltre, i tasti sono sufficientemente robusti grazie al policarbonato, mentre Corsair iCue fornisce opzioni di personalizzazione molto utili per il giocatore più impegnato.

Certo, il prezzo non è propriamente a buon mercato, € 189,99, proprio perché ci troviamo al cospetto di una soluzione con caratteristiche così avanzate. In alternativa, è più abbordabile la Corsair K70 RGB MK.2.