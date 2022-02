Corsair K100 RGB: lo stato dell'arte delle tastiere per giocatori

Corsair K100 RGB è una tastiera meccanica pensata per i giocatori. Dotata di tecnologia Hyper-Processing Corsair Axon, questa tastiera si caratterizza per un polling rate di ben 4000 Hz, ovvero l'input del giocatore viene trasmesso in maniera molto rapida al sistema di gioco, il che è cruciale per riprodurre fedelmente l'interazione del giocatore. Parliamo di una tastiera con switch opto-meccanici Corsair OPX e un'accattivante retroilluminazione RGB.

Le caratteristiche principali di questa offerta riguardano gli switch con attuazione molto rapida a solo 1 millimetro e keycap in policarbonato che garantiscono una durata molto prolungata nel tempo. Abbiamo anche una rotellina di controllo che permette di effettuare molte altre regolazioni. Si va dalla personalizzazione dell'illuminazione RGB a quella dei sei tasti dedicati alle macro. Questi si trovano nella parte sinistra della testiera e vi si possono essere associare anche i comandi tipici delle live streaming tramite il software di Elgato Stream Deck, la tastiera programmabile pensata specificamente per gli streamer.

A queste caratteristiche, si aggiunge il poggiapolsi magnetico rimovibile, mentre 8 MB di spazio di archiviazione permettono di conservare, ed eventualmente portare con sé, centinaia di impostazioni sulle macro e i profili di illuminazione.

Alla luce di tutto questo, possiamo dire di trovarci al cospetto di una tastiera completa, che unisce la garanzia di qualità e longevità dei prodotti Corsair a un prodotto di tipo top di gamma. Questo perché gli switch opto-meccanici adottati rappresentano una soluzione sicuramente di alto livello. Utilizzano, infatti, un raggio di luce a infrarossi per rilevare le sequenze di attivazioni senza presentare fenomeni di rimbalzo e, al tempo stesso, offrendo una corsa regolare e lineare. Con questo tipo di switch, non solo il giocatore ha la garanzia che ogni pressione sia correttamente registrata, ma che questo avvenga nella maniera più affidabile e precisa possibile.

Le performance di questi switch, infatti, sono notevoli, con forza di attivazione di soli 45 grammi e distanza di scorrimento complessiva di 3,2 millimetri, con distanza di attivazione, come abbiamo detto, a 1 millimetro.

Questi numeri si traducono in una distanza di scorrimento più bassa rispetto alla media delle tastiere meccaniche: sono degli switch che garantiscono quindi fluidità e linearità senza nessun feedback durante lo scorrimento, ma con una corsa limitata per essere il più reattivi possibile e restituire un feedback puntuale.

Inoltre, la K100 RGB ha segnato il debutto della tecnologia Axon, che rappresenta un vero e proprio sistema operativo progettato per l'esecuzione su un SoC (system on a chip) che offre un throughput di 4 volte superiore rispetto alle tastiere di precedente generazione. Axon è ottimizzato per elaborare le istruzioni in modo rapido ed efficiente e per processare le istruzioni in parallelo sfruttando il SoC multi-threaded su cui gira. Inoltre, si avvale di un algoritmo di scheduling sviluppato appositamente per dare garanzia che le pressioni critiche vengano processate per prime.

Si tratta, in altre parole, di una tecnologia all'avanguardia ottimizzata per far funzionare al meglio hardware e software alla base di una tastiera di alto livello come questa. Axon registra e trasmette le sequenze di tasti al PC con una frequenza decisamente superiore al passato (4000 Hz invece dei "canonici" 1000 Hz) e gestisce fino a 20 strati di effetti di illuminazione salvati nella memoria onboard della tastiera. iCue, il software tipicamente utilizzato dalle periferiche Corsair, è impostato di default per il funzionamento a 1000 Hz (per garantire la compatibilità con i vecchi PC, che potrebbero andare in crisi a elaborare un flusso di informazioni a frequenza così alta), ma l'opzione può essere facilmente modificata alla voce "Impostazioni Dispositivo".

Sulla parte sinistra della K100 RGB troviamo la rotellina di controllo. Premendo il tasto centrale della rotella si scorre tra le modalità disponibili, mentre ruotando la rotella a sinistra o a destra si regolano le impostazioni della modalità selezionata. Questa può riguardare il tipo di illuminazione impostata, i controlli multimediali, la registrazione delle macro, la selezione delle applicazioni, lo scrolling verticale o orizzontale, lo zoom, o altre configurazioni personalizzate tramite iCue. Mentre per le configurazioni di default non è possibile cambiare il colore (in modo da poter meglio identificare la modalità selezionata e ricordarla nel tempo), per le altre modalità si può personalizzare tutto, compresa ovviamente la funzione che si vuole assegnare alla rotellina.

Come per quasi tutte le tastiere Corsair, le regolazioni possono essere effettuate tramite il software, ma anche tramite l'hardware, con combinazioni di pulsanti. Con il tasto Fn in abbinamento ad altri pulsanti si può regolare la direzione dell'effetto di illuminazione, la sua velocità, il colore e il tipo stesso di effetto. Sulla tastiera, inoltre, ai lati della rotellina, si trovano due pulsanti speciali, che permettono di scorrere i vari profili disponibili o di disabilitare il pulsante Windows, per evitare ritorni accidentali non desiderati a Windows durante le frenetiche sessioni di gioco. Sull'altro lato, a destra, la barra per regolare al volo il volume e il tasto per disabilitare i suoni. Subito sotto troviamo anche i tasti per i controlli multimediali.

Per registrare una macro, bisogna prima abilitare la modalità Registrazione macro tramite la rotellina (colore rosso) e tenere premuto il tasto della rotella fino a quando l'indicatore della macro vicino al logo Corsair in alto si illumina. Poi bisogna premere il tasto macro sulla sinistra a cui si vuole associare la combinazione di tasti e, infine, eseguire la combinazione stessa. Per salvare, poi, bisogna premere nuovamente il tasto macro selezionato. Quando la registrazione della macro è terminata, infine, l'indicatore della macro si spegne.

Per quanto riguarda l'illuminazione, si tratta di effetti personalizzabili sulla base del singolo tasto a cui si associano le barre luminose con tecnologia LightEdge, disponibili su tre lati. Abbiamo, infatti, una barra luminosa, a 22 zone, sulla parte posteriore e due barre laterali, a 11 zone. Si tratta di una scelta volta a enfatizzare ancora di più gli effetti di illuminazione, e a rendere più grintosa la tastiera, fermo restando che l'illuminazione si può facilmente spegnere in qualsiasi momento.

Nella confezione si trovano anche l'accessorio per la rimozione dei tasti e un set di keycap zigrinati per favorire il grip con gli FPS e i MOBA, che si possono facilmente sostituire ai keycap originali. La tastiera, inoltre, si connette con due porte USB 2.0, dei quali il secondo serve solo a trasmettere dati dal PC alla tastiera (per esempio, per memorizzare i profili sulla memoria di quest'ultima) e quindi non è richiesto obbligatoriamente.

Corsair K100 RGB sarà a breve presente anche con il layout in italiano. Si tratta, in conclusione, di una soluzione completa con tutto ciò che serve al giocatore avanzato e più impegnato, che del resto non ha un prezzo alla portata di tutti (€249,99).