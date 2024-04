Cooler Master presenta le nuove sedie gaming Caliber X2C e Caliber R3C

Parte della serie Cool-in, le nuove Caliber X2C e Caliber R3C sono delle sedie gaming progettate per i giocatori che esigono stile e sostanza, con l'obiettivo principale, come indica il nome stesso della serie, di garantire la freschezza necessaria al giocatore anche durante le sessioni più intense.

Si tratta di una tecnologia che estrae aria calda dal corpo facendola passare attraverso il tessuto. Questo si occupa della dispersione e della decomposizione dell'aria calda facendo in modo che non torni indietro nell'ambiente. L'obiettivo è quello di mitigare le temperature calde convogliando aria fresca e secca sulla superficie del sedile in modo tale da ridurre il calore corporeo e consente l'evaporazione del sudore, la convezione del calore e far sentire il corpo più fresco e asciutto.

Clicca per ingrandire

Secondo i comunicati di Cooler Master, questa tecnologia consentirebbe di mantenere l'utente fino a 2 gradi più fresco rispetto alle sedie standard. Inoltre, le nuove sedie Cooler Master offrono schiuma memory nei cuscini per la testa e per la zona lombare, il tutto avvolto in materiali che resistono a graffi e polvere. Queste sedie rendono la pulizia un gioco da ragazzi e sono progettate per durare nel tempo.

Al tempo stesso, grande attenzione è stata riposta sulla personalizzazione. Con braccioli multi-posizione e regolazione pneumatica dell'altezza, infatti, è possibile impostare la propria configurazione preferita per giocare. Inoltre, la sedia si può inclinare da 90 a 180 gradi per rilassarsi tra una sessione di gioco e l'altra.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Cooler Master qui e qui.