Acer annuncia i nuovi monitor Predator OLED: fino a 34 pollici e con display flat o curvi

In occasione del Computex di Taipei, Acer ha annunciato diversi dispositivi, fra cui monitor gaming, display smart e la nuova SpatialLabs Camera. L'azienda ha poi mostrato al pubblico il recentemente annunciato Acer Swift 14 AI, il primo PC Copilot+ proprietario basato su piattaforma Snapdragon X Elite, e altri dispositivi della propria line-up.

I nuovi monitor gaming OLED di Acer

La linea di monitor gaming Predator si completa con tre modelli che promettono di rivoluzionare la qualità delle immagini grazie alla presenza di display OLED di ultima generazione capaci di raggiungere refresh rate elevatissimi.

Fra i nuovi modelli troviamo Acer Predator X27U F3, un monitor OLED da 26,5 pollici capace di raggiungere i 480 Hz alla risoluzione WQHD (2560x1440). Questo modello è stato creato appositamente per i giocatori professionisti che non possono permettersi compromessi in termini di velocità e fluidità, offrendo un tempo di risposta dei pixel di appena 0,01 ms. Predator X27U F3 è pensato per garantire un'esperienza di gioco priva di sfocature e stuttering, consentendo ai pro-player di reagire istantaneamente alle azioni di gioco più concitate. Il monitor presenta porte Type-C e due HDMI 2.1.

Specifiche tecniche Acer Predator X27U F3

Display OLED da 26,5 pollici

Risoluzione WQHD (2560x1440)

Refresh rate di 480 Hz

Tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG)

Contrasto 1.500.000:1

Luminosità tipica di 275 nits, picco di 450 nits, picco di 1300 nits @ HDR 1,5%

Gamma di colori DCI-P3 al 99%

Profondità di colore a 10 bit

Porte: 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB Type-C (90W), uscita audio, 2 USB 3.2

Chi fosse invece alla ricerca di un display dalle dimensioni più ampie può scegliere il modello Predator X32 X3, anch'esso con pannello OLED ma dalla diagonale di 31,5 pollici con risoluzione 4K UHD (3840x2160) e un refresh rate massimo di 240 Hz. Grazie alla funzione Frequenza e Risoluzione Dinamiche, i giocatori possono scegliere tra un'esperienza 4K UHD a 240 Hz o una più fluida FHD a 480 Hz, adattando le impostazioni alle esigenze del gioco. Il monitor è dotato di porta USB-C, insieme a due HDMI 2.1, ed è compatibile sia su console sia su PC.

Specifiche tecniche Acer Predator X32 X3

Display OLED da 31,5 pollici

Risoluzione 4K UHD (3840x2160)

Refresh rate di 240 Hz (fino a 480 Hz FHD con Frequenza e Risoluzione Dinamiche)

Tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG)

Contrasto 1.500.000:1

Luminosità tipica di 275 nits, picco di 450 nits, picco di 1000 nits @ HDR 3%

Gamma di colori DCI-P3 al 99%

Profondità di colore a 10 bit

Porte: 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB Type-C (90W), uscita audio, 3 USB 3.2, 1 USB-C

Infine, il modello Predator X34 X5 è progettato per offrire maggiore immedesimazione grazie al suo pannello curvo da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440x1440) e un refresh rate di 240 Hz. La curvatura 1800R di questo monitor avvolge il campo visivo del giocatore, regalando un'esperienza di gioco più coinvolgente. Fra le porte troviamo due HDMI 2.1, una DisplayPort e il supporto USB-C.

Specifiche tecniche Acer Predator X34 X5

Display OLED curvo da 34 pollici

Curvatura 1800R

Risoluzione UWQHD (3440x1440)

Refresh rate di 240 Hz

Tempo di risposta dei pixel di 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms (GTG)

Contrasto 1.500.000:1

Luminosità tipica di 250 nits, picco di 1000 nits @ HDR 3%

Gamma di colori DCI-P3 al 99%

Profondità di colore a 10 bit

Porte: 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB Type-C (90W), uscita audio, 2 USB 3.2

I nuovi monitor della linea Predator OLED vantano una profondità di colore a 10 bit e una gamma cromatica DCI-P3 al 99%, e ovviamente non manca la compatibilità ad AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC. Acer ha dotato i suoi nuovi monitor di una serie di funzioni pensate per il comfort dei giocatori durante le sessioni di gioco prolungate, come tecnologie per la riduzione dell'affaticamento degli occhi e meccanismi di protezione dello schermo OLED.

Prezzi e disponibilità