XPG Vault, il mouse di ADATA con 1TB di storage SSD

XPG, il brand gaming di ADATA, ha annunciato XPG Vault: si tratta di un'idea abbastanza innovativa che prevede l'integrazione di un SSD all'interno di un mouse con lo scopo di consentire all'utente di poter "portarsi appresso" i giochi preferiti. XPG trae l'idea, espandendola in maniera significativa, da quei mouse che integrano una piccola porzione di memoria per conservare macro e preferenze quando si gioca su sistemi diversi.

In questo modo l'utente può avere sempre con sé la libreria di titoli più giocati, anche in virtù del fatto che secondo quanto si legge nell'annuncio ufficiale il mouse è equipaggiato con ben 1TB di spazio di archiviazione capace di operare a 985MB al secondo. Il mouse è provvisto anche di un "Gaming Launcher" per rendere più agevole la gestione dei giochi.

Purtroppo non sono disponibili altri dettagli riguardanti XPG Valut, nemmeno quelli di maggior interesse per i giocatori, come ad esempio la sensibilità in DPI e il sensore utilizzato. Non si conosce nemmeno il peso. Il comunicato parla tuttavia di "concept" e "prototipo" e per quanto venga dichiarata la possibilità di osservarlo e toccarlo con mano in occasione del CES di Las Vegas, è possibile che XPG Vault non vedrà mai lo status di prodotto commerciale.

XPG ha inoltre annunciato, sempre in tema di mouse, anche XPG Alpha. In questo caso abbiamo a che fare con un prodotto reale, che verrà immesso sul mercato nel futuro prossimo. Si conosce, per questo prodotto, qualche dettaglio in più in particolare l'adozione del sensore PIXART PAW3335 e la compatibilità con il software XPG Prime. XPG Alpha sarà disponibile in due versioni: una wireless (con connettività proprietaria a 2,4GHz per gli impieghi videoludici e Bluetooth per quelli ordinari) e una con cavo. Non si conosce il prezzo.