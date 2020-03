IORESTOACASA: ecco alcune offerte Amazon per giocare, cucinare, leggere, riordinare casa, divertirsi!

#IORESTOACASA . Saggia decisione per contenere la diffusione del COVID-19. Ecco alcuni suggerimenti per fare di necessità virtù, passando il tempo in modo creativo e istruttivo, ma anche divertendosi.

Giochi da tavolo classici e altri molto più originali!

Prendere padronanza con la domotica, perché no? Ecco alcune apparecchiature compatibili Alexa con cui fare pratica!

Rimettersi in forma , bella idea eh?

L'occasione è ghiotta per farsi tornare la libridine: ecco alcuni suggerimenti fra best seller del momento (a tema pandemia, fra saggi e finzione...) ma anche suggerimenti generali scelti dalla redazione, anche per letture con i ragazzi.

Cucina, che passione!

Un po' di ordine in casa .

Ecco una selezione di videogiochi in offerta!