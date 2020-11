Amazon, bonus ai lavoratori italiani per le festività natalizie: fino a 300 euro lordi

Con un tempismo non certo casuale, il giorno del Black Friday, Amazon ha annunciato un "riconoscimento economico speciale" a tutti i dipendenti della rete logistica. In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, "inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dall'1 al 31 dicembre", sottolinea l'azienda, "avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time. Questo importo corrisponde a circa il 20% in più rispetto al salario lordo mensile".

Secondo Dave Clark, SVP Amazon Operations, questo riconoscimento una tantum è pari a oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. "Sono in Amazon da 22 anni e il picco di quest'anno è stato decisamente singolare. Sono grato ai nostri team che continuano a svolgere un ruolo vitale al servizio delle proprie comunità. I nostri dipendenti stanno facendo un lavoro straordinario per soddisfare le esigenze dei clienti, contribuendo anche a portare un po' di felicità natalizia alle famiglie che devono rispettare il distanziamento sociale in tutto il mondo. Non sono mai stato più orgoglioso e grato ai nostri dipendenti".

"Solo in questo trimestre investiremo oltre 750 milioni di dollari in retribuzione supplementare per la nostra forza lavoro impegnata nella rete logistica. Ciò porta la spesa totale per incentivi economici prevista nel 2020 a oltre 2,5 miliardi di dollari a livello globale, inclusi 500 milioni di dollari di riconoscimento economico corrisposti all'inizio di quest'anno".

Nelle scorse ore in diversi paesi, Italia compresa, al grido di #MakeAmazonPay i magazzinieri e gli addetti alle consegne avevano indetto una mobilitazione avanzando diverse richieste, tra cui un aumento salariale e bonus nel periodo di maggiore attività. D'altronde in questi mesi di pandemia di COVID-19 Amazon ha visto crescere vertiginosamente il proprio giro d'affari e il patron Jeff Bezos ha rafforzato la propria posizione nella lista dei "paperoni" mondiali.