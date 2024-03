Qualcomm: la maggior parte dei giochi per Windows funzionerà così com'è sui notebook Snapdragon X Elite

Qualcomm si appresta a tornare all'attacco nel mondo dei portatili Windows con le soluzioni Snapdragon X Elite, i nuovi SoC che vogliono replicare il successo delle soluzioni Apple Silicon e rompere le uova nel paniere a Intel e AMD.

Per farlo, Qualcomm ha acquisito una promettente startup chiamata NUVIA e integrato le sue architetture nella propria roadmap. I primi dispositivi con Snapdragon X Elite arriveranno questa estate.

Riuscirà Qualcomm, dopo molti anni di tentativi, a confezionare un'offerta competitiva con il mondo x86? Non si tratta solo di potenza e consumi, certamente aspetti non secondari, ma anche di compatibilità tanto con Windows quanto con i programmi che vi girano sopra. Tra questi vi sono i videogiochi, ormai così diffusi che assicurarne la piena compatibilità è un "must".

Foto di Sean Hollister / The Verge

Nel corso di una sessione alla Game Developers Conference 2024, intitolata "Windows on Snapdragon, a Platform Ready for your PC Games", Qualcomm ha dichiarato alla platea degli sviluppatori che i loro videogiochi dovrebbero funzionare senza grossi problemi, soprattutto senza richiedere laboriosi porting. Ne parla Sean Hollister su The Verge.

L'ingegnere di Qualcomm Issam Khalil ha spiegato che i laptop in arrivo utilizzeranno l'emulazione per eseguire giochi x86/64 quasi alla massima velocità. Gli sviluppatori avranno tre possibilità:

Fare il porting dei giochi per farli funzionare nativamente su ARM64 e avere le massime prestazioni da parte della CPU e un minor uso di energia perché lo scheduler sarà in grado di ridurre dinamicamente la frequenza

per farli funzionare nativamente su ARM64 e avere le massime prestazioni da parte della CPU e un minor uso di energia perché lo scheduler sarà in grado di ridurre dinamicamente la frequenza Creare un'app ibrida " ARM64EC " dove Windows, le sue librerie e i driver Qualcomm vengono eseguiti nativamente, mentre il resto dell'app viene emulata, restituendo prestazioni "quasi native"

" dove Windows, le sue librerie e i driver Qualcomm vengono eseguiti nativamente, mentre il resto dell'app viene emulata, Non fare nulla e il loro gioco dovrebbe funzionare così com'è usando l'emulazione x64

Qualcomm ha notato qualche leggero calo nelle prestazioni della CPU durante la traduzione o la transizione tra x64 e ARM64, ma ciò accade solo la prima volta che un blocco di codice viene tradotto: "I passaggi successivi sono ad accesso diretto alla cache", ha dichiarato Khalil. L'azienda ha inoltre dichiarato di avere driver per la GPU Adreno pronti per DX11, DX12, Vulkan e OpenCL e supporterà anche DX9 e fino a OpenGL 4.6 tramite mapping layer.

Come si può evincere dalla slide, ci sono dei limiti, ad esempio i giochi che si basano su driver anti-cheat a livello di kernel non funzioneranno in emulazione. Per ora, non lo faranno nemmeno i giochi che utilizzano il set di istruzioni AVX, con Khalil che suggerisce agli sviluppatori di utilizzare SIMDe la conversione in codice NEON.

In linea di massima, Qualcomm sta verificando il funzionamento con i suoi chip di tutti i migliori giochi su Steam, da qui la fiducia di una compatibilità pressoché immediata e vasta. Certo, rimane da capire come gireranno i giochi sullo Snapdragon X Elite, ma questa è un'altra storia.