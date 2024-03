Italia, accordo con Silicon Box vicino. Annuncio settimana prossima?

Sembra proprio che, ormai, vi siano da limare solo i dettagli. Secondo quanto riportato da Reuters, il governo italiano starebbe finalizzando i termini di un'intesa con Silicon Box per costruire un sito per la produzione e l'assemblaggio di semiconduttori.

Secondo le fonti, l'Italia e la società di Singapore avrebbero trovato la quadra attorno a un accordo sostenuto da sussidi statali per un valore di massima attorno ai 3 miliardi di euro, anche se "l'entità dell'investimento e l'importo del denaro pubblico offerto come parte del piano complessivo devono ancora essere definiti", ha dichiarato una fonte a Reuters.

Il nome di Silicon Box circolava da settimane, grazie a una soffiata pubblicata da Il Sole 24 Ore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha convocato una conferenza stampa per la prossima settimana per presentare quello che ha definito un "nuovo importante investimento in Italia da parte di un'azienda leader nel settore della microelettronica".

Silicon Box è stata creata nel 2021 dai fondatori di Marvell Technology - Dr. Sehat Sutardja e sua moglie Weili Dai, a cui si aggiunge il Dr. Byung Joon - e opera nel campo della progettazione di chip, soprattutto nel settore dei nuovi progetti basati su chiplet e del packaging avanzato.

Non è chiaro dove Silicon Box costruirà il suo sito produttivo in Italia, ma ci sono diverse possibilità e, secondo le indiscrezioni, in pole position vi sarebbero Veneto e Piemonte con le medesime aree che erano state proposte a Intel. Ricordiamo che l'investimento potenziale annunciato dal colosso statunitense è dato dai più per sfumato, sebbene dal governo e da Intel si mantenga ufficialmente una posizione di apertura verso le trattative.

Quello con la società di Singapore potrebbe non essere l'unico accordo in arrivo nell'ambito della microelettronica e dei semiconduttori. Il mese scorso il ministro Urso ha dichiarato che l'Italia era pronta a offrire 4,75 miliardi di euro di aiuti statali per attirare produttori di chip stranieri. Secondo le voci di corridoio, sarebbero stati avviati colloqui - dagli esiti non noti - anche con le taiwanesi MEMC Electronic Materials e TSMC.