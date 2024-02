L'Italia ha trovato un 'ripiego' dopo aver perso Intel? Circola il nome di Silicon Box

Secondo quanto pubblicato da Il Sole 24 Ore nell'edizione di domenica 11 febbraio, il governo italiano starebbe per assicurarsi l'investimento di Silicon Box, startup di Singapore nata nel 2011 che opera nel campo della progettazione di chip, soprattutto nel campo dei nuovi progetti basati su chiplet.

Silicon Box, di recente, ha annunciato un investimento da 2 miliardi di dollari per una fabbrica a Singapore e ha completato un round di finanziamento da 200 milioni di dollari.

Ormai preso coscienza di aver perso il potenziale investimento di Intel, l'Italia avrebbe in tasca l'intesa con la società asiatica per un investimento produttivo, "con la definizione della localizzazione del sito che sarebbe alle battute finali". L'annuncio potrebbe arrivare a marzo.

Considerata la chiusura di Intel, il ministero delle Imprese e del Made in Italy sembra aver cambiato strategia, optando per finanziare diversi progetti di portata minore anziché uno di grandi dimensioni. Il ministro Adolfo Urso, nel corso di un evento a Verona, ha ricordato che "i piani e le risorse pubbliche per la microelettronica sono stati illustrati a oltre 80 multinazionali". Il Sole parla anche di un, non meglio precisato, secondo accordo "in fase di finalizzazione".

Non è nota al momento la portata dell'investimento di Silicon Box, né l'area in cui si stabilirà la società e le conseguenti ricadute occupazionali. Il Sole 24 Ore però ipotizza che Veneto e Piemonte, già candidate all'investimento sfumato di Intel, sarebbero in lizza per ospitare l'impianto.