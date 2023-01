Chi compra un Ryzen 7000 riceverà in regalo Star Wars Jedi: Survivor

AMD ha annunciato un nuovo bundle per i microprocessori Ryzen 7000 basati su architettura Zen 4: chi acquisterà a partire da oggi fino al 1° aprile una delle ultime CPU riceverà in regalo Star Wars Jedi: Survivor, titolo previsto al debutto il 17 marzo (EA app, Steam ed Epic Games Store).

Effettuando l'acquisto si ottiene un redemption code che consentirà di riscattare la propria copia di Star Wars Jedi: Survivor fino al 6 maggio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare questa pagina, mentre per i termini e le condizioni completi e riscattare i game code, è possibile visitare il sito AMD Rewards. Al momento non è chiaro quali rivenditori italiani aderiscono all'iniziativa.

Star Wars Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi del precedente Fallen Order e vede nuovamente al centro dell'azione Cal Kestis. Gli sviluppatori hanno anticipato diverse evoluzioni per quanto riguarda il gameplay, come ad esempio le doppie spade laser e una nuova posizione chiamata Crossguard. Star Wars Jedi: Survivor promette indubbiamente bene, essendo destinato solo a PC e console next-gen. Per gli interessati, ecco i requisiti di sistema per PC indicati da EA.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

RAM: 8 GB

Caratteristiche CPU: 4 core / 8 thread

CPU Intel: Intel Core i7-7700

CPU AMD: Ryzen 5 1400

Caratteristiche GPU: DX12, 8 GB di VRAM

GPU NVIDIA: GTX 1070

GPU AMD: Radeon RX 580

Spazio di archiviazione: 130 GB

Requisiti consigliati