AMD Ryzen Z2 Extreme, il nuovo chip per le console portatili Windows a inizio 2025

AMD sta lavorando sul nuovo SoC Ryzen Z2 Extreme con l'obiettivo di presentarlo ufficialmente all'inizio del 2025. Ryzen Z2 Extreme è il successore dell'attuale Z1 Extreme che troviamo a bordo di console portatili come Lenovo LEGION Go e ASUS ROG Ally X.

In una sessione congiunta di domande e risposte tenuta da AMD e Microsoft a IFA 2024, AMD ha rivelato di puntare a un rilascio del SoC all'inizio del prossimo anno. AMD ha dichiarato di essere al momento al lavoro con diversi partner, il che significa che vedremo nuove console portatili Windows 11 con Z2 Extreme da parte di ASUS, Lenovo e forse Valve nel corso dello stesso anno. Chissà se ci sarà qualche annuncio già al CES di gennaio.

Da AMD Ryzen Z2 Extreme ci si aspettano prestazioni più elevate e una migliore durata della batteria. Quest'ultimo punto è particolarmente importante per AMD, in quanto Jack Huynh - senior vice president and general manager of Computing and Graphics - ha sottolineato che il desiderio è giocare a Black Myth: Wukong per 3 ore su un dispositivo portatile, e non per 45 minuti o giù di lì come oggi. Funzionalità come il Fluid Motion Frames (AFMF) di AMD possono contribuire a prolungare la durata della batteria e sembra che si stia lavorando in tal senso.

Al momento AMD non ha condiviso alcuna stima prestazionale dello Ryzen Z2 Extreme, né ha parlato di caratteristiche tecniche, ma è possibile che la serie Ryzen Z2 sia imparentata con i Ryzen AI 300, le nuove proposte mobile per gli AI PC che fondono core Zen 5, grafica RDNA 3.5 e una potente NPU XDNA 2.

Anche se lo Z2 Extreme apporterà sicuramente miglioramenti a tutto tondo, la speranza è che anche Microsoft ottimizzi maggiormente Windows 11 per questa nuova categoria di dispositivi.