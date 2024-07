AMD e Intel sono umane: fare un processore è maledettamente difficile, l'IA potrebbe aiutarle ma serve tempo

Settimane bollenti, e non solo per il grande caldo. Sul fronte delle CPU Intel e AMD sono alle prese con problemi con i rispettivi processori, ben diversi ma che segnalano l'estrema complessità nella realizzazione di un chip. L'intelligenza artificiale arriverà in loro soccorso?

Intel alla prese da mesi con i problemi di instabilità delle CPU Core della generazione Raptor Lake, AMD che, praticamente all'ultimo minuto rimanda i Ryzen 9000. Che succede ai due giganti del mondo delle CPU?

Siamo abituati a vedere queste grandi aziende come il non plus ultra della competenza tecnica, mostri quasi infallibili che sono in grado di condensare in un quadratino di silicio capacità e potenze di anno in anno sempre maggiori. Eppure, eccoci qui in un'estate caldissima con le due aziende un po' in panne, con due problematiche che, seppur ben diverse, evidenziano un'apparente fragilità.

Intel che sembra brancolare nel buio per mesi a fronte dei problemi di stabilità delle CPU Core, per poi rilasciare una dichiarazione che promette un fix, ma che non sopisce i timori di un problema più grande, sebbene per ora l'azienda non pensi a un richiamo - con annessi e connessi dolorosi, finanziariamente che d'immagine.

AMD che, invece, sembrava andare come un treno e che praticamente all'ultimo, dopo giorni di silenzio con le testate che le chiedevano i sample dei Ryzen 9000, se ne esce con l'annuncio di uno slittamento delle CPU senza entrare bene nel merito, parlando di problemi qualitativi per i primi Ryzen 9000 prodotti e distribuiti. Certo, si parla di uno slittamento di una settimana / due per i vari modelli di CPU, e poi siamo ad agosto, ma certo questo intoppo non ci voleva e lascia un po' basiti.

Ribadiamo, non si tratta di problemi da mettere sullo stesso livello (per ora, ci sembra che la questione Intel abbia maggiore rilevanza), ma sono esemplificativi di come fare un processore sia decisamente un'operazione difficile. E, per tornare all'inizio, le due aziende racchiudono davvero ingegneri e persone con competenza tecnica che stentiamo anche a immaginare, ma ciò non significa che siano infallibili o che una filiera complessa non possa nascondere insidie.

Fare un processore, dalla progettazione alla realizzazione fattiva, è un lavoro mostruoso e per un funzionamento senza intoppi tutto deve filare liscio, oltre a rispettare i target prestazionali e di consumo prefissati. Basta una decisione sbagliata, un parametro non analizzato a fondo o passato sottotraccia, un problema in sede di produzione e packaging, e c'è il rischio che si debba richiamare una serie o inseguire con patch più o meno valide la risoluzione di un bug. I processori sono destinati a gestire svariati carichi di lavoro e, per giunta, su piattaforme spesso molto diverse le une dalle altre, sia in termini di componenti hardware che software; le combinazioni sono "infinite".

L'obiettivo dell'infallibilità è qualcosa a cui aspiriamo tutti, comprese queste grandi aziende, ma per un verso o per l'altro potrebbe essere difficile da raggiungere se non… con l'intelligenza artificiale, anche se servirà tempo.

L'IA è destinata a giocare sempre di più un ruolo nella progettazione dei microprocessori e nei controlli qualità postumi. Non che questi colossi non la stiano già usando, ma un impiego sempre più massiccio sarà scontato in ogni fase, per andare oltre quelli che oggi sono controlli in parte umani e in parte automatizzati.

Intel usa già soluzioni di IA per scegliere dove posizionare sensori termici, ottimizzare l'algoritmo del Thread Director, ma anche per accorciare i tempi di testing finali. AMD, anche se non lo sappiamo per certo, non sarà da meno.

Ovviamente l'IA non sarà la panacea di tutti i mali e l'uomo continuerà a giocare un ruolo importante, ma la commistione tra intelligenza umana e artificiale è nel futuro delle CPU, con l'auspicio di non assistere più a casi come quelli che stanno interessando Intel e AMD in questo momento.