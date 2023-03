L'Europa risponde agli Stati Uniti: norme più semplici per evitare la fuga delle aziende

L'Inflation Reduction Act sancito dal Governo Biden sta ottenendo i frutti desiderati: mai come in questo periodo tante aziende stanno annunciando l'apertura di nuove fabbriche o nuovi investimenti negli Stati Uniti, anche nel settore automotive.

Per qualcuno che ci guadagna, però, c'è sempre qualcuno che ci perde, nel caso specifico l'Europa. Con la Cina sempre competitiva, è il Vecchio Continente quello che sta perdendo aziende e joint venture, che guardano tutte alla rinnovata terra promessa.

Sono emblematici i recenti casi di Volkswagen e Tesla, intenzionate a concentrare la produzione di batterie per auto elettriche negli Stati Uniti, quando invece avevano già piani approvati e articolati per gli stabilimenti europei. Dunque La Commissione Europea prova a correre ai ripari, con l'emendamento "Temporary framework for crisis management and change", tradotto: quadro temporaneo per la gestione e il cambiamento delle crisi.

Una misura quindi temporanea, ma che i Paesi membri potranno attuare almeno fino al 2025, in questa prima fase. Ma in concreto di cosa si tratta? L'emendamento ammorbidisce le regole e i requisiti per approvare sussidi in settori chiave.

In pratica, offre ai Paesi europei, nei casi in cui il rischio di delocalizzazione è elevato, la possibilità di compensare i sussidi offerti da un Paese non europeo, così da tentare di mantenere una determinata azienda nell'UE. La manovra consente di fornire fondi sotto forma di sovvenzioni, prestiti o crediti d'imposta.

"Le norme sugli aiuti di Stato, e in particolare il quadro temporaneo di crisi, aiutano gli Stati membri ad attutire l'impatto dell'attuale crisi in Europa. Il quadro che abbiamo adottato oggi offre agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti di stato in modo rapido, chiaro e prevedibile", ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza.