iPad Air da 12,9 pollici esiste davvero o almeno queste sono le sue prime immagini

Nel mondo dell'evoluzione tecnologica, le indiscrezioni e le speculazioni alimentano l'entusiasmo degli appassionati e dei consumatori. L'ultima voce di corridoio riguarda ciò che sembra essere un iPad Air da 12,9", con rendering diffusi dal rinomato sito 91Mobiles. Questo dispositivo, apparentemente una versione ingrandita dell'attuale iPad Air da 10,9", ha generato notevoli speculazioni tra gli appassionati di tecnologia.

iPad Air 12,9'': cosa cambierà davvero?

I rendering trapelati mostrano un iPad Air con uno schermo più grande da 12,9", seguendo il linguaggio di design del suo fratello minore. L'aumento di dimensioni è evidente, con le proporzioni del dispositivo adattate per accomodare la diagonale più ampia. Cambiamenti significativi includono il modulo della fotocamera posteriore, ora sporgente dal retro in una distintiva forma a "pillola", una variazione rispetto alla singola fotocamera grandangolare presente nei modelli recenti di iPad Air.

Secondo le informazioni provenienti da 91Mobiles, il presunto nuovo iPad Air da 12,9" si avvarrà del potentissimo chip M2. La transizione di Apple ai chip della serie M è stata una mossa decisiva, fornendo prestazioni migliorate ed efficienza in tutta la loro gamma di prodotti. Se le voci sono confermate, il chip M2 nel più grande iPad Air offrirebbe probabilmente un notevole aumento di potenza di elaborazione, offuscando ulteriormente la linea tra la serie iPad Air e iPad Pro. Mentre la parte anteriore del dispositivo presenta somiglianze con l'attuale iPad Pro da 12,9", le cornici sono più evidenti, in linea con l'iPad Air da 10,9", che - rispetto all'iPad Pro da 11" - presenta bordi più spessi intorno al display. Questo potrebbe indicare una scelta di design mirata a distinguere chiaramente la linea di iPad Air, mantenendo allo stesso tempo alcuni elementi stilistici della serie Pro.

Il sito 9to5mac ha sottolineato che includere uno schermo da 12,9" nella gamma di iPad di fascia media rispecchierà una strategia già adottata da Apple con gli iPhone, come gli iPhone 14 Plus e iPhone 15 Plus, che offrono display leggermente più grandi rispetto ai modelli standard. Va notato che l'anno scorso Apple ha introdotto per la prima volta una variante del MacBook Air con uno schermo da 15". Attualmente, l'iPad Pro da 12,9" con chip M2 parte da 1469€, mentre l'iPad Air da 10,9" ha un prezzo iniziale di 789,00 €. Questo divario di prezzo riflette le differenze di dimensioni e specifiche tra le due linee di prodotti. L'ultimo aggiornamento dell'iPad Air risale a marzo 2022, mentre l'iPad Pro è stato aggiornato per l'ultima volta nell'ottobre 2022.

Diverse fonti indicano che nuovi iPad Pro e iPad Air potrebbero fare la loro comparsa sul mercato nella primavera a venire. Già a ottobre scorso, circolavano voci di un iPad Air con uno schermo più grande, e sembra che tali indiscrezioni abbiano ora una conferma visiva. L'ultimo iPad Air, presentato a marzo 2022, ha introdotto il chip M1, una fotocamera grandangolare da 12MP, fotocamera frontale con ultra-grandangolo da 12MP, supporto Center Stage, porta USB-C, supporto 5G nei modelli cellulari e nuove opzioni di colore. La versione aggiornata potrebbe alzare ulteriormente l'asticella, offrendo il potente chip M2, una porta Thunderbolt simile all'iPad Pro, il supporto per Apple Pencil di ultima generazione e una gamma di nuove affascinanti colorazioni.