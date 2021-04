Evento Apple del 20 Aprile: ecco tutto quello che potrebbe presentare tra iPad, AirTags e iMac

Domani, 20 aprile ore 19, Apple presenterà al mondo i nuovi iPad Pro. O almeno questo è quello che le ultimissime indiscrezioni hanno in qualche modo confermato. Effettivamente sono mesi che non si fa altro che parlare dell'arrivo di una nuova generazione di iPad Pro ed Apple sembra pronta a portarli sul palco dello Steve Jobs Theater proprio domani sera durante l'evento "Spring Loaded" che Apple ha ufficializzato qualche giorno fa inviando l'invito a tutti i giornalisti.

Come detto non sappiamo cosa Apple presenterà al di fuori degli iPad Pro, che tutti praticamente danno per certi. Quello di cui si parla da tempo è l'arrivo dei famosi AirTags ossia dei piccoli accessori creati ad hoc dall'azienda di Cupertino per permettere agli utenti di localizzare in qualunque momento e in modo rapido qualsiasi oggetto a cui è stato associato quel AirTags. E poi? In molti confidano nella presentazione anche dei nuovi AirPods che potrebbero vedere la luce dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi. E ancora nuovi accessori per gli Apple Watch e per gli iPhone, parliamo chiaramente di cinturini e custodie. E dulcis in fundo potrebbero arrivare anche i nuovi iMac colorati con processore M1 per la gioia di tutti coloro che li sognano da tempo.

Apple: sicuramente ci saranno gli iPad Pro

Le indiscrezioni danno al 99% la presentazione dei nuovi iPad Pro e iPad Mini al prossimo evento di Apple. L'azienda effettivamente ha rilasciato un invito che mostra una mela morsicata a colori che sembra essere stata disegnata proprio da una Apple Pencil, il tipico accessorio degli iPad Pro. Se ne parla da tempo dell'arrivo dei nuovi iPad Pro e sappiamo bene che l'azienda ha intenzione di rinnovarli non tanto nel design, che ormai è riuscita ad omogenizzare con gli altri prodotti del proprio catalogo, ma soprattutto ma piuttosto con un rinnovamento nel display oltre che nell'hardware.

Ecco allora che la gamma di iPad Pro 2021 potrebbe portare con sé un display con tecnologia MiniLED capace di rendere migliore la visione dei contenuti, con fluidità massima essendo a refresh rate da 120Hz e soprattutto con un notevole risparmio energetico che potrebbe sommarsi anche con la presenza del nuovo chipset M1 (in questo caso A14X) made in Cupertino simile, per prestazioni e tecnologia, a quello già visto con i nuovi MacBook Air, Pro e Mac Mini. Sarà senza dubbio un iPad Pro davvero potente e capace di permettere a chi lo sceglierà di poterlo usare come sostituto di un laptop per almeno la maggior parte delle operazioni quotidiane. Ci saranno sempre due versioni, da 11 e 12.9 pollici, anche se in questo caso solo la versione più grande potrebbe possedere la tecnologia MiniLED. Ci sarà sicuramente un nuovo comparto fotografico e verrà mantenuto un sensore LiDAR che abbiamo visto nell'ultima generazione ha portato notevoli vantaggi per gli utenti, sfruttando la Realtà Aumentata.

E sembra possibile che Apple voglia portare sullo stesso piano estetico e prestazionale anche il suo iPad Mini che è rimasto un po' indietro sia nell'estetica che nel comparto hardware. Ecco allora che l'azienda di Cupertino potrebbe rivedere completamente questo tipo di tablet permettendo agli utenti di avere tra le mani un prodotto sempre piccolo (il display potrebbe divenire ora da 8,4 pollici invece che da 7,9 come prima) ma altamente prestazionale e soprattutto con un design al passo con i tempi. Sì, perché ci si attende un aspetto simile a quello visto con gli iPad Pro e iPad Air e questo permetterà di ringiovanire quello che a molti piace con tablet per le sue dimensioni davvero esigue. E non è detto che Apple non possa introdurre anche un rinnovamento del suo iPad più basico per renderlo meno diverso dagli altri a livello estetico.

Apple Pencil 3: ci sarà?

In molti non fanno che puntare i riflettori anche sul rinnovamento della Apple Pencil. La penna capacitiva più famosa al mondo infatti potrebbe vedere una terza generazione proprio con la presentazione dei nuovi iPad Pro. Le sue caratteristiche? Purtroppo al momento non sappiamo molto sulle specifiche o su come potrà essere la nuova penna di Apple. L'idea però potrebbe essere quella di non cambiare radicalmente il suo design ma di rendere tecnologicamente più affidabile la penna.

In questo caso quindi la Apple Pencil di terza generazione risulterebbe ancora bianca, anche se in molti sembrano puntare alla possibilità che Apple ne possa rilasciare anche una nera, con una punta leggermente più grande per dimensioni e che dunque potrebbe nascondere sensori più sofisticati. Non solo perché tra le ipotesi c'è anche la possibilità che questa sia una versione realizzata solo ed esclusivamente per gli schermi degli iPad Pro con display MiniLED.

AirTags: la localizzazione degli oggetti ovunque

Apple potrebbe finalmente procedere con la presentazione dei suoi primi AirTags ossia piccoli accessori capace di localizzare e dunque monitorare sempre e in qualsiasi situazione gli oggetti più comuni permettendo dunque agli utenti di non perderli mai. Li sentiamo nominare da tempo ma ancora Apple non li ha mai presentati anche se il rinnovamento dell'applicazione ''Dov'è" degli ultimi giorni sembra appunto indirizzare proprio ad un rilascio di questi nuovi accessori.

Il loro funzionamento sarà davvero semplice ed immediato perché basterà associare il piccolo AirTag al proprio account tramite Bluetooth e poi grazie all'applicazione ''Dov'è" sarà possibile avere sempre continuamente la localizzazione del device. Quello che si vocifera è la possibilità da parte di Apple di porre questo prima vero tassello in un più ampio ecosistema che sfrutterà la tecnologia aumentata anche per i futuri nuovi prodotti in arrivo e che potrebbero venire aperti anche a terze parti. Uno sviluppo che potremmo eventualmente vedere in futuro alla WWDC 2021 di giugno quando Apple presenterà ai suoi sviluppatori i nuovi sistemi operativi.

AirPods 3: nuovi auricolari in arrivo davvero?

In molti (ma alcuni li rimandano ai prossimi mesi) scommettono che Apple presenterà a questo evento primaverile anche i suoi nuovi AirPods 3 ossia gli auricolari di nuova generazione che capaci di prendere le redini degli attuali portando gli utenti ad un ascolto della musica ancora più spaziale e sofisticato. I nuovi AirPods di terza generazione potrebbero prendere molto spunto, esteticamente parlando, dagli attuali AirPods Pro discostandosi dunque dalle versioni di AirPods finora conosciute. Lo stelo più corto, il bulbo più tozzo e un design che sembra volersi indirizzare verso un maggiore comfort nel padiglione auricolare che avverà ancora senza alcun bulbo in silicone proprio per differenziare questi auricolari con la versione Pro.

Chiaramente ci sarà la custodia anche se in questo caso, vista la conformazione estetica dei nuovi AirPods, potrebbe somigliare di più a quella della versione Pro attuale anche se forse leggermente più piccola, dimensionalmente parlando. Sulle prestazioni, come detto non si sa molto, e alcune indiscrezioni sembrano indicare degli AirPods di terza generazione ancora senza la cancellazione del rumore attiva ma comunque con un miglioramento nel suono. Il loro prezzo potrebbe salire di qualche decina di euro, secondo i più informati, ma comunque attestarsi sempre al di sotto dei 200 euro.

iMac con SoC M1: saranno davvero colorati?

Sarà difficile, a nostro parere, che Apple presenti in uno stesso evento gli iPad Pro di ultima generazione e anche i nuovi iMac rivisti esteticamente e con un processore ''made in Cupertino'' M1. Eppure in molti stanno spargendo voce che l'azienda di Tim Cook sembra pronta a rilasciare, e dunque a svelare, anche questo nuovo prodotto durante l'evento di domani. Sappiamo che la volontà da parte di Apple è quella di procedere entro i prossimi due anni con l'introduzione di processori M1 su tutta la gamma dei propri Mac.

Ecco allora la possibilità che davvero domani, Apple, possa presentare a tutti la nuova generazione di iMac che, secondo me voci più attente e vicine al quartier generale di Cupertino, potrebbero arrivare sul mercato con un design completamente rivoluzionato e molto vicino a quanto fatto da Apple con i Pro Display XDR e con il nuovo Mac Pro. Cornici ridotte all'osso, chassis non più bombato nella parte posteriore ma piatto e completamente in alluminio con possibilità addirittura di avere più colorazioni oltre alla classica odierna. E poi? Le dimensioni potrebbero essere doppie ossia una versione da 21 pollici e un'altra ancora da 27 pollici anche se non tutti condividono questo aspetto considerando la possibilità che Apple decida di procedere con una sola dimensione di intermedio. Chiaramente al loro interno, se Apple li presenterà sul serio, ci sarà il processore M1 creato da Apple.

iOS 14.5

E poi ci sarà anche il rilascio del nuovo iOS 14.5. La nuova versione del sistema operativo di Apple è in Beta da davvero molti mesi e i recenti aggiornamenti non fanno che confermare la possibilità che Apple proceda con il suo rilascio proprio a posteriori della conferenza dell'evento di domani. iOS 14.5 è un passo importante sul panorama del sistema operativo di Apple perché permetterà di introdurre un nuovo sistema di sblocco degli iPhone con Face ID che in qualche modo bypassa il riconoscimento del volto con la mascherina ma lo lega in sicurezza ad Apple Watch che notificherà sempre lo sblocco dello smartphone.

E poi iOS 14.5 porterà novità in seno alle emoji ma anche il supporto della lingua italiana di Scribble, il sistema di scrittura con Apple Pencil su iPad. E infine ancora novità lato privacy per gli utenti che potranno avere molte più informazioni su quello che le applicazioni seguiranno una volta dato il consenso.

Apple: come seguire l'evento del 20 aprile

Purtroppo il perdurare della pandemia da coronavirus blocca ancora gli eventi in presenza. Anche Apple si è dovuta adeguare e anche questo evento arriverà in versione "registrata" e in streaming. Come sarà possibile allora seguire l'evento? L’unico modo sarà quello di aprire un Mac, un PC, un iPhone o la TV e attendere l'inizio programmato alle 19 ora italiana di domani 20 aprile. Lo streaming sarà possibile su ogni dispositivo e ogni browser che supporta Safari, Chrome, Edge, or Firefox. A questo punto basterà accedere a questa pagina oppure sintonizzarsi direttamente sul canale YouTube di Apple.