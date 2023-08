Apple vs Epic Games: le regole dell'App Store possono rimanere invariate, almeno per il momento...

La Corte Suprema degli Stati Uniti permette ad Apple di mantenere le sue regole di pagamento sull'App Store per il momento, respingendo una richiesta di Epic Games che avrebbe consentito agli sviluppatori di iniziare a indirizzare gli utenti di iPhone e iPad verso altre opzioni di acquisto. Si tratta di uno strascico del contenzioso che ha visto la sentenza originale nel 2021 dove si stabiliva che Apple non gestiva l'App Store come un monopolio.

Tutto è cominciato quando Epic Games ha deciso di violare le regole dell'App Store inserendo un sistema di pagamento alternativo all'interno della versione iOS di Fortnite. Come noto, tutti i giochi che risiedono sullo store di Apple devono basarsi sul sistema di pagamento interno, versando una royalty del 30% per ogni transazione effettuata. Apple reagì espellendo Fortnite dallo store.

A quel punto venne citata in giudizio dalla stessa Epic, il che portò a un complesso iter giudiziario che ha visto anche una controcausa di Apple ai danni di Epic. Anche se la sentenza originale diede ragione ad Apple sui punti principali della controversia, rimaneva un aspetto su cui Cupertino avrebbe dovuto attenersi, ovvero avrebbe dovuto consentire agli sviluppatori con titoli ospitati nella sua piattaforma di indirizzare gli utenti verso sistemi di pagamento alternativi, qualora lo avessero voluto.

Apple ha ottenuto diversi slittamenti a questa imposizione, anche se nel 2022 ha consentito ad alcuni sviluppatori di usare sistemi di pagamento diversi da quello proprietario di App Store. Nel frattempo Epic ha citato in giudizio anche Google per un comportamento analogo su Play Store, dove vengono richieste royalties similari.

L'ultima disposizione della Corte Suprema Usa posticipa ulteriormente i termini entro i quali Apple dovrà uniformarsi alle nuove regole sulle opzioni di pagamento, secondo quanto si apprende da Bloomberg. Il giudice Elena Kagan ha detto che non avrebbe lasciato che una decisione della corte d'appello federale avesse effetto immediato, come aveva chiesto Epic. La quale puntava sulla sentenza della Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito di inizio anno, che ribadiva che Apple ha violato la legge sulla concorrenza leale della California limitando la capacità degli sviluppatori di fornire informazioni in merito a sistemi di pagamento alternativi, inclusi gli acquisti tramite Epic Games Store.

Apple ottiene così una tregua rispetto alla sentenza del Nono Circuito, anche se probabilmente solo temporanea. La Corte d'Appello ha sospeso la sua decisione per dare ad Apple il tempo di presentare un ricorso alla Corte Suprema entro la fine dell'anno, ma la sentenza entrerà ugualmente in vigore se i giudici si rifiutano di esaminare il caso.

La controversia potrebbe influire su miliardi di dollari di entrate per Apple, considerata la popolarità di Fortnite e il fatto che la decisione dovrebbe essere estesa a tutti i contenuti presenti nello store. La sentenza del Nono Circuito consentirebbe potenzialmente agli sviluppatori di eludere le commissioni richieste da Apple includendo link per elaborare i pagamenti sul Web anziché all'interno di App Store.