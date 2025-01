Apple pagherà 95 milioni di dollari per la questione di Siri che ascoltava gli utenti

Apple accetta di pagare 95 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva riguardante la privacy di Siri, dopo che nel 2019 emerse che l'assistente vocale registrava accidentalmente conversazioni private degli utenti.

Apple ha recentemente deciso di porre fine a una controversia legale durata cinque anni, accettando di pagare 95 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva riguardante la privacy di Siri, il suo assistente vocale. Questa decisione segna un importante capitolo nella storia dell'azienda di Cupertino, nota per la sua attenzione alla privacy degli utenti.

La genesi della controversia

La vicenda ha avuto inizio nel 2019, quando un'inchiesta giornalistica ha rivelato che i collaboratori esterni di Apple, incaricati del controllo qualità, avevano accesso a registrazioni audio catturate accidentalmente da Siri. Queste registrazioni contenevano spesso informazioni sensibili e conversazioni private degli utenti, sollevando serie preoccupazioni sulla privacy.

Diversi utenti hanno riportato esperienze inquietanti che sembravano confermare le loro preoccupazioni. Due querelanti hanno affermato che, dopo aver menzionato casualmente marchi come Air Jordan o ristoranti come Olive Garden, hanno iniziato a ricevere pubblicità mirate relative a questi prodotti sui loro dispositivi Apple. Un altro utente ha dichiarato di aver ricevuto annunci per un trattamento chirurgico specifico dopo averne discusso privatamente con il proprio medico.

Inizialmente, Apple ha cercato di minimizzare la questione, sottolineando che le registrazioni non erano collegate agli account Apple e che i team di controllo qualità operavano in "strutture sicure" sotto rigidi accordi di riservatezza. Tuttavia, di fronte alla crescente pressione pubblica, l'azienda ha dovuto rivedere la propria posizione. In seguito a una revisione interna, Apple ha intrapreso una serie di azioni correttive:

Sospensione del programma: come prima misura, Apple ha temporaneamente sospeso il programma di ascolto delle registrazioni di Siri.

Licenziamenti: l'azienda ha proceduto al licenziamento di centinaia di collaboratori esterni coinvolti nel programma.

Eliminazione delle registrazioni accidentali: Apple ha eliminato le clip audio attivate involontariamente.

Nuova politica di opt-in: è stata introdotta una politica che richiede agli utenti di acconsentire esplicitamente alla condivisione delle registrazioni o delle trascrizioni di Siri.

I dettagli del patteggiamento

Il patteggiamento proposto, depositato martedì presso il tribunale federale di Oakland, California, prevede un pagamento di 95 milioni di dollari. Ecco i punti chiave dell'accordo: la class action copre il periodo dal 17 settembre 2014 (lancio di "Ehi Siri" con iOS 8) al 31 dicembre 2024 mentre sono decine di milioni i proprietari di dispositivi abilitati a Siri che potrebbero beneficiare del risarcimento che potrebbero ricevere fino a 20 dollari per ogni dispositivo abilitato a Siri. C'è chiaramente un limite ossia che ogni utente può richiedere il risarcimento per un massimo di cinque dispositivi.