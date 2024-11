Apple e Corsair insieme per le periferiche da gaming su Mac: ecco il primo set di mouse e tastiera

Apple e Corsair hanno annunciato una collaborazione che porterà periferiche di livello gaming dedicate ai giocatori su Mac. Si tratta di un passo storico per la società di Cupertino che fino a qualche tempo fa ha lasciato il gaming su PC nelle mani di Microsoft e del suo Windows.

Il primo progetto sviluppato dalle due società è una combinazione di tastiera e mouse. In sostanza, le periferiche sono le stesse già disponibili sul mercato: parliamo di una tastiera Corsair K65 Plus e del mouse M75, ambedue wireless. Tuttavia, come di consueto per la Mela, presenteranno alcune caratteristiche esclusive rispetto ai modelli per Windows.

Si parte dalle colorazioni che saranno inizialmente due: Glacier Blue e Frost, così da abbinarsi ai nuovi iMac con processore M4 e, a cascata, alla gamma precedente dotata di processore M3. Inoltre, la legenda riportata sui copritasti sarà naturalmente quella per computer Mac.

In una prima fase, le periferiche saranno disponibili online sul sito ufficiale di Apple nella variante Frost. Successivamente, mentre quest'ultima potrà essere acquistata anche sul sito di Corsair, quella Glacier Blue rappresenta un'edizione limitata che arriverà in esclusiva presso gli Apple store.

La tastiera, inoltre, avrà un prezzo leggermente superiore negli Stati Uniti rispetto alla proposta standard: 180 dollari contro i 160 della K65 Plus per Windows. Non sappiamo se i 20 dollari in più sarà un rincaro trasposto anche in Europa. Nessuna variazione, invece, per il mouse M75.

È interessante notare che Apple ha deciso di esordire nel settore con due periferiche di punta. Si tratta di soluzioni pensate per i videogiocatori hardcore e, in particolare, la tastiera dispone di un PCB hot-swap che consente di sostituire al volo gli interruttori senza alcun tipo di smontaggio. Una pratica, peraltro, un po' al di fuori di quelli che sono le politiche di Apple.

Ad ogni modo, è innegabile che ormai anche Apple si sia lanciata in un settore che da anni continua a crescere e ormai difficile da ignorare. Una scelta che non possiamo far altro che apprezzare poiché abbatte un importante muro tra le enormi community Mac e Windows.