Apple Arcade e Apple+: data, contenuti e prezzi annunciati

Apple ha appena annunciato data e prezzi di Apple Arcade, il primo servizio di giochi ad abbonamento pensato per mobile, desktop e anche "per il salotto". Apple Arcade arriverà 19 settembre in 150 paesi nel mondo a un prezzo di 4,99 Euro al mese con opzione "family subscription", ovvero la facoltà di condividere l’abbonamento con tutti i membri della famiglia.

Sul palco dello Steve Jobs Theater si sono alternati diversi celebri team di sviluppo come Konami, Capcom e Annapurna Interactive che hanno mostrato le declinazioni Apple Arcade di Frogger, Into The Depths e Sayonara Wildhearts.

Al lancio Apple Arcade vanterà oltre 100 titoli nuovi ed esclusivi, scelti sulla base di criteri di originalità, qualità, creatività, divertimento, e con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di giocatori appartenenti a tutte le fasce d'età. I giocatori avranno la possibilità di giocare alla selezione di titoli in maniera gratuita secondo la formula "all-you-can-play", senza essere infastiditi da banner pubblicitari, da servizi di tracciamento dei dati, o dalle formule degli acquisti in-app. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto della privacy.

Apple Arcade sarà una sezione dedicata di App Store, ma non sarà sostitutivo della categoria dedicata ai videogiochi. Su App Store ci sono circa 300 mila videogiochi, fra gratuiti e a pagamento o con acquisti in-app o pubblicità. I giochi a pagamento sono sostanzialmente quelli su cui i produttori investono di più e riescono a raggiungere il successo più facilmente, tuttavia gli sviluppatori piccoli hanno la necessità di proporre le loro creazioni gratuitamente, e competere sul gratis non è facile. Capita infatti che anche giochi gratuiti di grande qualità abbiano difficoltà a raggiungere una buona fetta di pubblico.

Altri dettagli su Apple Arcade si trovano qui.

Grosse novità hanno riguardato anche Apple TV+, il cui primo contenuto sarà disponibile dall'1 novembre in oltre 100 paesi al mondo a 4,99 Euro al mese con opzione family subscription come nel caso di Apple Arcade. Inoltre, con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple verrà offerto 1 anno di Apple TV+ gratuito.

Alcuni contenuti di Apple TV+ saranno i film See, The Morning Show, Servant di M. Night Shyamalan, The Banker, Hala e Dickinson, le serie For All Mankind, Helpsters, Snoopy in Space, Ghostwriter, The Elephant Queen. Per i dettagli su questi contenuti e i trailer vi rimandiamo al sito ufficiale di Apple.

Apple TV+ è il nuovo atteso servizio con cui Apple intende rivaleggiare con Netflix e Disney+. Cupertino lo supporterà con la produzione di una serie di contenuti completamente inediti che coinvolgono alcune grandi star di Hollywood. Apple TV+ è stato rivelato per la prima volta allo Special Event dello scorso marzo quando sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino sfilarono celebrità del calibro di Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell, tutte pronte a dare il loro contributo ad Apple TV+.

Durante lo Special Event di settembre 2019 si è parlato anche di iPad di settima generazione e di Apple Watch di serie 5.