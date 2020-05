DLSS 2.0 e FidelityFX provati con MechWarrior 5

Lanciato nella versione definitiva nello scorso dicembre, MechWarrior 5: Mercenaries è l'ultimo capitolo di una gloriosa serie di combattimento che affonda le radici addirittura negli anni '80. Ispirato al gioco da tavolo BattleTech dell'editore di giochi di ruolo e wargame FASA, MechWarrior è una simulazione di pilotaggio di mech (in parte GdR e gestionale), con visuale in prima e in terza persona. La serie è costituita da numerosi titoli, dal primo capitolo uscito nel 1989 a MechWarrior 2: 31st Century Combat (1995), MechWarrior 3, nel 1999 e MechWarrior 4: Vengeance (2000), quasi tutti diventati dei cult presso il pubblico degli appassionati.

Il gioco è passato attraverso le mani di molti team di sviluppo, da Dynamix a Zipper Interactive, da FASA Interactive fino a Piranha Games, la software house canadese da non confondersi con la tedesca Piranha Bytes (Gothic, Risen). Grazie a Unreal Engine 4, Piranha Games con MechWarrior 5 riesce a offrire una grafica sorprendentemente dettagliata.

MechWarrior 5: Mercenaries permette ai giocatori di costruire, gestire e pilotare la propria unità attraverso una campagna che si svolge lungo diversi anni durante la Terza e la Quarta Guerra di Successione dell'immaginario di MechWarrior. Sia che si affrontino le missioni da soli, insieme ai piloti controllati dall'IA, o con l'aiuto di un massimo di tre amici nel gioco cooperativo, i giocatori sono chiamati ad affrontare situazioni complicate che non prevedono una soluzione perfetta. Devono decidere quali sono i bersagli a cui dare priorità e come bilanciare riparazioni e aggiornamenti senza sprecare risorse preziose per la propria unità.

Da qualche settimana NVIDIA ha introdotto il suo algoritmo di Deep Learning Super Sampling (DLSS) in versione 2.0, con cui ha riveduto e corretto alcuni principi e presupposti di funzionamento di questa tecnica di anti-aliasing implementata in hardware nelle schede video della famiglia GeForce RTX. Abbiamo già visto come nel caso di Minecraft RTX DLSS vada a risolvere una serie di problemi prestazionali legati all'uso del Ray Tracing. Con MechWarrior 5 registriamo ancora una volta benefici in termini di frame rate molto importanti, senza perdita di qualità o, addirittura, con miglioramento qualitativo.

DLSS è una tecnica avveniristica che potrebbe risolvere molti problemi di implementazione dell'anti-aliasing. Applica l'anti-aliasing senza compromissioni in termini di qualità usando l'intelligenza artificiale e la parte hardware delle GPU GeForce RTX adibita ad essa, ovvero i Tensor Core. DLSS 2.0 usa una rete neurale di deep learning, chiamata NGX, Neural Graphics Framework, che viene allenata offline con un supercomputer a cui vengono somministrate decine di migliaia di immagini ad alta risoluzione. Il supercomputer le renderizza a frame molto bassi usando 64 sample per pixel, in modo da favorire la qualità senza preoccuparsi delle prestazioni. Dopo che la rete viene addestrata, NGX fornisce i risultati dei propri calcoli ai PC tramite aggiornamento dei driver NVIDIA o altri tipi di aggiornamenti OTA. I Tensor Core dell'architettura Turing, quindi, grazie alla capacità di calcolo fino a 110 teraflop per l'intelligenza artificiale di cui sono dotati, individuano se nel gioco esistono immagini simili a quelle già processate offline e propongono in tempo reale i risultati disponibili. Ne abbiamo parlato diffusamente qui.

Con DLSS 2.0, NVIDIA promette una qualità delle immagini superiore grazie all'impiego di un bot AI migliore per l'elaborazione delle immagini da remoto. L'algoritmo iniziale, infatti, consentiva sì un miglioramento del frame rate, ma a un costo elevato in termini di nitidezza delle immagini. Il risultato fu che DLSS 1.0 venne messo da parte, pur essendo fondamentale sul piano delle prestazioni per sopperire alla riduzione provocata dal Ray Tracing.

Ciò che cambia è proprio la logica alla base del funzionamento del bot. Non viene, infatti, più addestrato sulla base dei singoli giochi ma con immagini generiche. Il sistema va comunque addestrato, e NVIDIA deve provvedere a un'integrazione specifica per ogni nuovo gioco che esce, aggiornando di conseguenza i driver. Ma non riceve "in pasto" immagini legate al gioco: potrà quindi essere usato in maniera trasversale, e non espressamente in ambito gaming. La capacità dell'IA a ricreare un'immagine di gioco che potremmo paragonare a un puzzle che si compone di un milione di pezzi con solo una manciata di elementi a sua disposizione, e con una precisione quasi perfetta, è a dir poco sorprendente. Naturalmente rimane richiesta una scheda video di tipo GeForce RTX, perché il funzionamento di DLSS è legato all'architettura Turing e alla presenza di Tensor Core in essa.

Così come in Minecraft RTX, le opzioni di DLSS disponibili sono tre: Performance, Balanced e Quality, che individuano un compromesso ideale tra qualità e prestazioni a seconda delle risorse di elaborazione richieste. Con DLSS abilitato in abbinamento a una tecnica di anti-aliasing pre-esistente non solo non si perdono prestazioni, ma la grafica risulta complessivamente migliorata. Sulla base dei nostri benchmark, con DLSS 2.0 si guadagna circa il 23% delle prestazioni con GeForce RTX 2080 Ti, alla risoluzione 4K e DLSS 2.0 nella variante Quality abilitato, insieme a TXAA. Un miglioramento molto importante, che mette la nuova tecnica di anti-aliasing di NVIDIA in grande risalto.



Off

Performance

Balanced

Quality



Off

Performance

Balanced

Quality

Ma lo sviluppatore Piranha Games ha infarcito il suo gioco di simulazione di tantissime opzioni grafiche, offrendo scenari molto dettagliati che faranno la felicità degli appassionati del genere. Si possono configurare distanza visiva, texture, effetti, vegetazione, ombre, post-processing e anti-aliasing. Ed è proprio quest'ultima voce che in questo articolo ci interessa maggiormente, insieme a FidelityFX CAS. Oltre a DLSS, quindi anche per le schede Radeon, abbiamo altri due filtri di anti-aliasing a disposizione, FXAA e TXAA. Eccoli.



Off

FXAA

TXAA

FidelityFX Content Adaptive Sharpening è il filtro di dynamic sharpening hardware-agnostico per migliorare i dettagli visivi in ogni circostanza, utile in questo caso per consentire ai giocatori di cogliere qualsiasi dettaglio anche nelle zone buie.L'apporto di FidelityFX CAS è qui interessante, perché non solo aumenta il livello di dettaglio regolando il rapporto di contrasto, ma migliora la nitidezza complessiva dell'immagine. Un risultato decisamente superiore a quello che avevamo riscontrato in Resident Evil 3.

MechWarrior 5: Mercenaries non dispone di un tool di benchmark integrato, ma l'area dell'hangar, molto dettagliata poligonale, si è rivelata particolarmente indicata per testare le GPU. Graficamente MechWarrior 5 è molto interessante, e anche sul piano della distruzione ambientale si rivela piacevole. I mech sono molto fedeli sul piano visivo e le aree di gioco sono gradevoli. Soffre, però, di evidenti effetti di pop-in, ovvero alcuni poligoni appaiono improvvisamente quando si percorre velocemente la mappa di gioco (si verifica soprattutto con la visuale in terza persona). L'illuminazione, inoltre, non è così avanzata, soprattutto in quelle aree in cui non arriva la luce solare diretta.

Si tratta di un gioco, così come tutti quelli basati su Unreal Engine 4, particolarmente ottimizzato per sfruttare le GPU, mentre non richiede una CPU particolarmente performante. Un buon banco di prova per le nostre sperimentazioni su DLSS e FidelityFX. Lo abbiamo provato con sette schede video, con questi risultati prestazionali.

In definitiva, impiegare una tecnica di intelligenza artificiale per risolvere l'annoso problema della perdita di prestazioni con l'abilitazione dell'anti-aliasing potrebbe essere un punto di non ritorno per la grafica dei videogiochi. Naturalmente ci sono ancora dei limiti: ovvero, NVIDIA deve fare molto lavoro sulla base del singolo gioco per implementarla, e serve una scheda video GeForce RTX, di solito costosa. Dal canto suo, AMD deve reagire a questo sforzo tecnologico. La sua piattaforma open-source GPUOpen ha già dimostrato di non essere ferma, e FidelityFX Content Adaptive Sharpening (CAS) ne è un esempio.

Come abbiamo visto nei nostri confronti, questa tecnica riesce effettivamente a migliorare il livello di dettaglio, soprattutto degli oggetti distanti rispetto al punto di osservazione, senza perdita di prestazioni con le schede video Radeon. È da affinare, e dipende molto dal gioco e dal suo tipo di grafica, ma può realmente aggiungere dei dettagli laddove i programmatori non hanno potuto profondere il livello di realismo che certi elementi visivi meriterebbero.