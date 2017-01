Netflix e la trimestrale di chiusura d'anno: 19 milioni di nuovi utenti nel 2016

Netflix ha presentato nel corso della serata di ieri i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 2016: il popolare servizio di video streaming regstra un fatturato di 2,4 miliardi di dollari ed un utile netto di 67 milioni di dollari nell'ultimo trimestre dell'anno, mentre per l'intero 2016 si parla di 8,3 miliardi di dollari di fatturato grazie ad una base utenti di 93,8 milioni e 19 milioni di attivazioni nette.

Per il quarto trimestre la crescita del fatturato è del 41% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre per l'intero anno si tratta di una crescita del 35% nel confronto con i risultati del 2015. Il quarto trimestre è stato un periodo chiave per la società, che ha registrato ben 7,05 milioni di nuovi utenti rispetto alla previsione di 5,2 milioni. La crescita è dovuta in particolare ai mercati al di fuori degli USA, dove gli utenti sono cresciuti di 5,12 milioni. Della base utenti totale di Netflix, il 47% è al di fuori degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il prossimo trimestre la società si attende 5,2 milioni di nuovi utenti (1,5 milioni negli USA e 3,7 milioni a livello internazionale).

La grande importanza del mercato extra-USA è riconosciuto anche dalla società: "Stiamo imparando rapidamente il modo migliore per abbinare i contenuti con i gusti del pubblico di tutto il mondo. È chiaro che i contenuti di alta qualità viaggiano bene attraverso i confini. Per esempio, i nostri originali globali come Marvel’s Luke Cage, The Crown e la stagione 3 di Black Mirror continuano a generare emozioni e ottime visualizzazioni in tutto il mondo. Allo stesso modo, Una mamma per amica: Un anno nella vita ha debuttato nella top 10 in ogni territorio. Trollhunters di Guillermo del Toro, lanciato nel mese di dicembre, è sulla buona strada per essere il contenuto originale kids più visto di sempre e sta performando particolarmente bene nei nostri territori più recenti. Abbiamo chiuso il trimestre con l'uscita di The OA, un dramma soprannaturale a più livelli che è un grande esempio dello storytelling coraggioso e creativo che sosteniamo. Il nostro primo contenuto originale brasiliano, la serie 3%, un thriller sci-fi post-apocalittico, è uno degli original più seguiti in Brasile ed è andato molto bene in tutta l'America Latina".