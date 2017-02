Gestire l'avvento dell'automazione secondo Bill Gates: "Tassiamo i robot"

Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, suscitando un dibattito molto partecipato tra i nostri lettori: la sostituzione della forza lavoro umana con le macchine è un trend ormai consolidato che sta disegnando un futuro molto più prossimo di quanto siamo portati a credere, sollevando numerosi interrogativi su quale forma potrà prendere la società e se essa riuscirà ad essere pronta ad assorbire il cambiamento.

Un punto di vista degno di attenzione è quello di Bill Gates: secondo il cofondatore di Microsoft esiste una strada piuttosto "semplice" per compensare i posti di lavoro perduti a seguito della sostituzione delle macchine: tassare i robot. Gates osserva che praticare una tassazione specifica su quelle realtà che decideranno di adottare sistemi automatizzati a sostituzione dei lavoratori umani permetterà di finanziare programmi di formazione per riqualificare le persone così da poterle impiegare in quei frangenti dove l'essere umano è ancora insostituibile, come l'educazione dei bambini e la cura degli anziani.

Non solo: la tassazione sui robot avrebbe anche la conseguenza di moderare e rallentare la diffusione dell'automazione ad un ritmo più gestibile, così che si possano approntare ed adattare politiche sociali in grado di rispondere alle nuove esigenze della società. L'ex-CEO di Microsoft è comunque consapevole dei potenziali contraccolpi di una eventuale misura di questo tipo. La tassazione dei robot, ad esempio, potrebbe rallentare l'innovazione rendendo esageratamente costosa l'implementazione di sistemi automatizzati. Gates è comunque convinto che i governi dovrebbero iniziare a ipotizzare un sistema di politiche così da trovarsi pronti quando improvvisamente vi sarà un eccesso di disoccupati.

Il punto di vista di Gates non è comunque qualcosa di completamente inedito: il Parlamento Europeo si è infatti trovato ad esprimersi sulla proposta di una "robot-tax". L'Europa non sposa questo punto di vista (il Parlamento ha infatti affossato la proposta), ma è comunque orientata all'elaborazione di un impianto normativo che possa orientare l'etica alle spalle della creazione e dell'adozione dei robot, incluse le responsabilità nel momento in cui qualcosa va storto.