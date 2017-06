Facebook taglia il traguardo dei 2 miliardi di utenti attivi al mese

Facebook ha annunciato di aver tagliato il traguardo dei 2 miliardi di utenti attivi ogni mese, con buona pace dei detrattori e degli scettici della prima ora che hanno considerato il social network un fenomeno di moda passeggera.

A maggio la società, in occasione della presentazione della trimestale, aveva evidenziato un volume di 1,94 miliardi di utenti attivi mensilmente. "E' un onore condividere questo viaggio con voi" ha scritto Mark Zuckerberg per celebrare il traguardo, ringraziando il pubblico di utenti.

"Ogni giorno oltre 175 milioni di persone condividono una reazione d'amore, e di media 800 milioni di persone mettono mi piace a qualcosa su Facebook. Oltre un miliardo di persone usano i Gruppi ogni mese" ha dettagliato Guillero Spiller, product manager di Facebook, in un comunicato. E non se la passano tanto male nemmeno gli altri prodotti/servizi di Facebook: Messenger ha oltre 1,2 miliardi di utenti mensili e WhatsApp si aggira sullo stesso volume, mentre Instagram conta circa 700 milioni di utenti, sempre in termini mensili. Per confronto, Twitter ha una partecipazione di 328 milioni di utenti attivi ogni mese.

"Stiamo facendo progressi nel connettere il mondo, e ora portiamo il mondo ad essere più unito" ha dichiarato Zuckerberg.