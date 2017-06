Addio a Skype per Windows Phone, Windows RT e TV, in pensione anche Skype 4.3 per Linux

Skype, nelle declinazioni per Linux, per Windows Phone e per Windows RT, è pronto ad andare in pensione. A darne l'annuncio è Microsoft stessa, che comunica come i client per i tre sistemi operativi non saranno più in grado di funzionare dopo il 1 luglioprossimo. Niente più Skype nemmeno per i televisori che lo integravano.

La notizia non è inaspettata: Microsoft aveva già annunciato il ritiro della versione per Windows Phone e sta sviluppando un'applicazione alternativa per Linux che è già possibile scaricare. Ad essere coinvolti sono sia Windows Phone 8 che Windows Phone 8.1. Se gli utenti del Pinguino possono dormire sonni (relativamente) tranquilli, chi non abbia aggiornato il proprio smartphone a Windows 10 Mobile o abbia un tablet con Windows RT non avrà invece un'alternativa cui appoggiarsi. Lo stesso vale per i possessori di smart TV che hanno installata l'applicazione.

Alla base della scelta di eliminare il supporto per queste piattaforme troviamo la volontà da parte di Microsoft di far passare Skype ad un modello cloud, in contrasto con il modello P2P con cui è nato e ha operato finora. Questo passaggio richiede una riscrittura dei client anche per quelle piattaforme che Microsoft non ritiene possano portare profitto sufficiente per giustificare lo sforzo, probabilmente per via di quote di mercato estremamente ridotte.

A quanto pare l'azienda ritiene invece il mercato Linux degno di supporto, dato che la nuova versione 5.3 è stata rilasciata di recente. Essa va a sostituire la vecchia versione 4.3, rilasciata nel 2014 e ormai diventata "obsoleta". La nuova versione è poco più di un wrapper per Skype Web realizzato con Electron; al momento attuale non supporta ancora molte funzioni utili come la condivisione dello schermo, l'accesso alle API da parte di applicazioni terze e i controlli avanzati di audio e video. L'integrazione col desktop è basilare e manca il supporto a molte delle piccole funzionalità della versione precedente, come la possibilità di passare da una chat all'altra utilizzando la sola tastiera.

Al momento attuale Skype per Linux 5.3 è in versione beta e non sono stati ancora annunciati i piani per il rilascio di nuove versioni del software che vadano a colmare il vuoto rispetto alla versione 4.3.