Attese in forte crescita le vendite di dispositivi VR e AR nei prossimi 5 anni

Un tasso di crescita annuale nelle vendite superiore al 50%, dal 2016 al 2021: questa la stima elaborata da IDC riferita al mercato delle soluzioni di realtà virtuale e realtà aumentata che testimonia come questo settore sia caratterizzato da molto interesse tanto del pubblico consumer come di quello commercial.

Al momento attuale sono le proposte di realtà virtuale quelle che raccolgono la maggior parte delle vendite, relegando a una sorta di lumicino quelle di realtà aumentata. Nel corso del 2016 sono state vendute poco più di 9,2 milioni di proposte del primo tipo, mentre per quelle AR il dato è stato di poco superiore a 162.000. Tutto questo è destinato a cambiare nel corso dei prossimi anni: le proposte VR continueranno a restare quelle più vendute ma le soluzioni AR saranno in grado di recuperare il divario.

Il tasso annuo medio di crescita delle vendite per le proposte di realtà virtuale è atteso nel 48,7% per il periodo dal 2016 al 2021; nello stesso intervallo di tempo le proposte di realtà aumentata registreranno un balzo in avanti delle vendite atteso in circa il 173% sempre su base annua. Per il 2021 saranno circa 67 milioni i dispositivi di realtà virtuale venduti in 12 mesi, contro un dato di circa 24,5 milioni di pezzi per i prodotti di realtà aumentata.

Dobbiamo quindi attenderci per i prossimi anni una continua diffusione di dispositivi per la realtà virtuale, con le soluzioni più economiche basate su smartphone che la faranno da padrona quanto a volumi. Non mancheranno anche visori VR collegati a PC dal costo più accessibile rispetto a quelli HTC Vive e Oculus Rift attualmente in commercio, grazie alla spinta in questa direzione portata avanti da Microsoftcon i propri partner produttori dell'ecosistema PC.

Più di tutto saranno però le proposte AR quelle che vedranno il boost nelle vendite più netto, grazie al forte interesse da parte dei consumatori come degli utenti professionali. A frenare, quantomeno al momento, la diffusione di soluzioni AR è la maggiore difficoltà di sviluppo di queste soluzioni. Ciò nonostante saranno proprio i visori AR quelli che permetteranno all'industria di sperimentare vie di utilizzo nuove e di creare un impatto importante sull'ecosistema e sui modelli di utilizzo della tecnologia in ambito professionale: del resto le stime prevedono che l'80% dei visori AR che verranno venduti saranno utilizzati in ambito commerciale.