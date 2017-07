Smartphone alla guida, sospensione immediata della patente e multe pesantissime

Finalmente arriva una legge che fa da deterrente, in Italia, all'uso dello smartphone alla guida. Non ha senso rischiare la propria vita e attentare a quella altrui per un'emoji su WhatsApp o per inserire una reaction su Facebook, eppure la disattenzione provocata dall'uso del telefono cellulare è la prima causa di mortalità stradale. E un nuovo disegno di legge firmato da Michele Meta sulle modifiche dell'art.173 del Codice della Strada vuole cambiare la situazione.

Le modifiche prevedono un inasprimento delle pene per chi utilizza il proprio telefonino mentre dovrebbe dedicare la totalità delle proprie attenzioni alla strada. Se il conducente della vettura verrà scoperto con lo smartphone in mano riceverà una sospensione immediata della patente fino a tre mesi, se non è recidivo, e una multa da 322 a 1.294 Euro. La seconda volta, infatti, la pena sarà ancora più dura: fino a sei mesi di sospensione e multe da 644 a 2.588 Euro.

E se non vi basta non è tutto, perché alle sanzioni che vi abbiamo appena annunciato sono previste anche decurtazioni nei punti residui della patente: 5 se non si hanno precedenti, 10 per chi è recidivo. Le sanzioni sono pesantissime: basti pensare che è sufficiente farsi beccare con un telefono cellulare durante la guida per ritrovarsi senza la possibilità di guidare per un periodo che varia da 3 a 6 mesi. Un cambio di rotta consistente rispetto al passato, ma indispensabile.

L'uso dello smartphone alla guida è diventato qualcosa di quasi culturale, con le strade che sono inondate di autisti e pedoni che affrontano traffico e manovre in maniera troppo disattenta. Non serve citare pomposi studi di autorevoli centri di ricerca, la situazione deve cambiare e se serve il pugno duro, che pugno duro sia. Ancora più importante, pare che il disegno di legge (che prevede anche altre modifiche) sia stato accolto favorevolmente e che possa passare in tempi brevi.

Si è esposto su Facebook anche il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Riccardo Nencini, che ha scritto: "Giornata davvero importante alla Camera. Tre grandi modifiche al codice della strada: obbligatorio il seggiolino con dispositivo anti abbandono per i bambini; sospensione immediata della patente fino a tre mesi per chi guida facendo uso di smartphone, tablet etc; nel sorpasso, mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo dal ciclista. Ora, fare in fretta".