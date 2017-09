Samsung Galaxy S9 in arrivo con fotocamera da 1000 fps

Samsung sta sviluppando una nuova fotocamera per dispositivi mobile che può registrare fino a 1000 immagini al secondo. Il gigante tecnologico coreano, secondo le ultime voci di corridoio, sta passando alle fasi di test finali della tecnologia e inizierà la produzione in volumi del nuovo modulo entro la fine del mese di novembre. In altre parole la nuova fotocamera potrebbe arrivare in tempo per essere implementata sul prossimo flagship, Galaxy S9.

Stando ai rumor riportati dal sito ETNews, la compagnia è al lavoro su un "sensore d'immagini a tre layer". Normalmente i moduli per dispositivi mobile si compongono del consueto sensore d'immagini e di una scheda logica responsabile dell'elaborazione dello scatto, prima di passarla allo storage del dispositivo. Aggiungendo un chip DRAM a margine dei due componenti, la fotocamera sarà in grado di registrare video ad un frame rate superiore rispetto alle tecnologie tradizionali.

Questo approccio in realtà non è del tutto nuovo. Già oggi Sony utilizza lo stesso sistema sul nuovo Sony Xperia XZ Premium (qui trovate la nostra recensione), che è in grado di registrare video a 720p con un frame rate di 960 fps per un breve lasso di tempo. Pare quindi che Samsung sia rimasta impressionata dalla possibilità del top di gamma giapponese, e voglia emularla migliorandola. Il sensore di Samsung, infatti, sembra integrare un numero inferiore di compromessi.

Laddove l'approccio di Sony è più economico e semplice da produrre, quello di Samsung sarà più completo e certosino (anche se la fonte non ha rivelato i dettagli tecnici del nuovo sensore). In aggiunta, i coreani non sembrano intenzionati a pagare licenze d'uso alla concorrente, puntando probabilmente a rimuovere i limiti della tecnologia Sony. Sviluppando il chip internamente, poi, Samsung avrà un maggiore controllo sulle feature implementabili.

Samsung potrebbe offrire quindi migliori performance, ma c'è il dubbio sulle rese produttive: lavorando su un sensore a tre strati è sufficiente un problema su uno solo dei componenti per compromettere il funzionamento dell'intero sensore, aumentando quindi di riflesso il costo della tecnologia. Siamo comunque nell'era dei flagship da 1000 euro, quindi è naturale che ricerca e sviluppo vengano tarati sulle nuove soglie di prezzo a cui siamo sottoposti.