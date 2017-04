Samsung Galaxy S8 e S8+ placcati oro a partire da 2.250 sterline

Il variegato mondo degli smartphone offre alcune volte proposte custom completamente folli come ad esempio i telefoni marchiati Vertu, che propongono materiali pregiati ma schede tecniche spesso sottodimensionate, specie in relazione al prezzo fuori scala. Un modo sicuramente eclatante di affermare il proprio stato sociale è quindi quello di comprare un pezzo di hardware con un costo maggiorato del 400%, ma crediamo lo sia altrettanto decidere di spendere cifre simili ma, se non altro, avere tra le mani l'ultimo ritrovato in fatto di tecnologia.

Sta di fatto che proprio nel corso di queste ultime ore, l'esclusiva boutique Truly Exquisite con sede a Londra ha aperto i preordini per una versione decisamente premium dei nuovi Galaxy S8 e S8+. Configurando il nostro smartphone abbiamo infatti la possibilità di cambiare il materiale della cornice metallica del prodotto che, a seconda della nostra scelta, sarà rivestita in oro, oro rosa o platino, mentre il resto del dispositivo sarà caratterizzato dalle colorazioni "standard" Midnight Black o Orchid Gray.

Il prezzo non è certo abbordabile, si parte da 2.250 sterline, per arrivare fino a 2.400 sterline per la versione più costosa. Per quanto possa valere c'è comunque una nota positiva, ovvero il fatto che nel prezzo saranno inclusi alcuni accessori come un espositore in legno, un power bank, un set Gear VR e un porta carte di credito in pelle.

Le spedizioni per chi effettuerà il preordine dovrebbero iniziare il prossimo 22 maggio. Ovviamente le tempistiche sono commisurate al fatto che Truly Exquisite dovrà comunque attendere che Samsung inizi a distribuire i nuovi terminali per poter mettere le mani a sua volta sulle prime unità e iniziare così il lavoro di placcatura.