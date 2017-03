Samsung Galaxy S8 è il primo smartphone ad utilizzare il nuovo Bluetooth 5

Il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8+ presentato ieri durante l'evento mediatico a New York, possiede molte novità per quanto concerne il comparto tecnico e non ultima la presenza del nuovo modulo per il Bluetooth 5.0. In questo caso lo smartphone risulta essere il primo telefono con tale innovazione tecnologico e probabilmente solo Sony con il proprio Xperia XZ Premium in arrivo durante l'estate lo proporrà al proprio pubblico.

Una scelta da parte di Samsung che è sinonimo non tanto del far parlare del nuovo Galaxy S8 e S8+ ma soprattutto di permettere agli utenti di utilizzare un componente che ha visto, con l'arrivo della nuova generazione, miglioramenti importanti su diversi aspetti. Quali novità introduce il nuovo modulo Bluetooth 5? Innanzitutto un aumento della portata. In questo caso, infatti, con il nuovo modulo sarà possibile ottenere addirittura un raggio pari almeno a 200 metri all'aperto e 50 metri al chiuso. Numeri quadruplicati rispetto al Bluetooth 4.x che potevano spingersi al massimo fino a 10 metri in interno e massimo 50 metri in esterno.

Ma se la portata è aumentata anche la velocità di trasferimento ha subito un incremento importante. Con la nuova generazione di Bluetooth 5 si potrà ottenere fino a 2Mpbs come velocità massima che risulta esattamente il doppio rispetto a quella che ad oggi viene realizzata con l'attuale generazione. Chiaramente i miglioramenti in termini di portata e velocità non comportano un aumento dei consumi che anzi sono stati ridotti proprio con la nuova generazione e in questo caso con il nuovo Galaxy S8 e S8+ di Samsung si potrà ottenere addirittura un consumo inferiori di almeno 2.5 volte rispetto alla precedente generazione.

Oltretutto proprio grazie ai miglioramenti tutti gli utenti che acquisteranno il nuovo Galaxy S8 e S8+ di Samsung potranno beneficiare anche della dualità di trasmissione. Ossia potranno utilizzare nello stesso momento due diverse cuffie collegate chiaramente via Bluetooth ed ottenere simultaneamente l'audio in entrambe. Un vantaggio notevole dunque per gli utenti che potranno ascoltare musica da un unico dispositivo e addirittura potranno anche separare l'audio dei contenuti multimediali da quello delle notifiche facendolo riprodurre solamente sullo smartphone e non sulle cuffie.