Samsung Galaxy S8 ufficiale, caratteristiche, prezzo e disponibilità

Quello della serie Galaxy S di Samsung è un percorso che ha inizio nel lontano 2010 e che, di anno in anno, ci ha accompagnato con rumors, eventi di lancio spettacolari e sopratutto smartphone sempre più evoluti sia nel design che nelle prestazioni. Anche quest'anno, come negli ultimi 8 anni, è quindi giunto il tanto atteso momento del lancio del nuovo top di gamma dell'azienda coreana che insieme a quello del nuovo iPhone sono sicuramente gli appuntamenti più importanti per quanto riguarda l'universo smartphone. E almeno dalle prime impressioni possiamo dire che questa volta l'attesa è stata ripagata.

Partiamo parlando dell'aspetto esteriore che, pur essendo un parametro di giudizio soggettivo, siamo certi piacerà a molti. Le linee sinuose della scocca, i materiali, l'assemblaggio e il display infinite con la sua curvatura e il nuovo rapporto prospettico che slancia la sagoma del telefono fanno di questo S8, prima di tutto, un bellissimo oggetto di design. Persino la versione Plus da 6,2 pollici sembra più snello di quello che si possa pensare.

Il display è poi sicuramente uno degli elementi distintivi, sia del design che della scheda tecnica. Differente in dimensioni ma non in risoluzione sarà da 5,8 pollici su S8 e 6.2 su S8 Plus. La risoluzone, inedita, è di 2960x1440 pixel, un quadHD+ dovuto al rapporto prospettico di 18.5:9. Un formato che permette di avere più spazio in verticale per l'utilizzo del multitasking a doppia finestra. Stando a quanto dichiarato da Samsung si tratta di uno dei primi display che rispondono agli standard della UHD Alliance per l'HDR.

Nella parte posteriore abbiamo la fotocamera da 12 megapixel con apertura focale f1.7 dotata di tecnologia dual pixel che dovrebbe essere in grado di migliorare ulteriormente le già ottime prestazioni del modulo di S7 grazie ad un nuovo algoritmo che raccoglie le informazioni da tre scatti effettuati in sequenza e li utilizza per migliorare nitidezza e profondità di campo della foto finale.

Apertura focale f1.7 condivisa anche con il modulo anteriore che introduce l'autofocus con rilevazione del volto per dei selfie sempre lumionosi e nitidi.

Leggermente rinnovata l'interfaccia che include ora alcuni filtri preimpostati e la possibilità di applicare stickers in fase di scatto.

All'interno della versione europea troveremo un processore Exynos. Parliamo in particolare dell'8895: un SoC octa-core realizzato con processo produttivo a 10nm che dovrebbe garantire prestazioni più elevate della precedente generazione con consumi inferiori del 40%. Altre versioni prevedono l'utilizzo del famigerato Snapdragon 835, ma si tratta di modelli asiatici e statunitensi.

4GB di RAM e 64 di storage nei modelli base completano la dotazione hardware, che comprende anche un modem potenzialmente in grado di raggiungere 1Gbps in download sia sotto WiFi che sotto rete dati.

Non mancano sensori biometrici come quello per il riconoscimento delle impronte digitali posto sul retro al fianco della fotocamera o quello ad infrarossi per lo sblocco del terminale tramite riconosimento dell'iride. Galaxy S8 che, e questa volta basta la fotocamera frontale, può essere sbloccato anche con il riconosimento del volto.

S8 e S8 Plus offriranno rispettivamente una batteria da 3000 e 3500 mAh che grazie al processore teoricamente più risparmioso dal punto di vista del consumo energetico dovrebbero garantire un discreto incremento dell'autonomia rispetto ai predecessori.

Entrambi certificati per resitere alle infiltrazioni di acqua e polvere, offrono poi una possibilità di gestione avanzata del multitasking e dell'operatività grazie a DeX, un'accessorio che fa il paio con un software studiato per collegare ad un monitor il nostro S8 e utilizzarlo in una sorta di modalità desktop.

Galaxy S8 e S8 Plus a confronto con iPhone 7 Plus

Ultimo ma non per importanza il sistema operativo che sarà android in versione nougat, personalizzato con una touchwiz completamente rivista nella grafica e sicuramente abbellita. Fiore all'occhiello del nuovo software è però sicuramente il nuovo assistente personale Bixby, nato a seguito dell'acquisizione di Viv (evoluzione di Siri) e in grado di assisterci durante tutta la giornata grazie ad una serie di funzioni che ci permettono di controllare gli oggetti connessi in casa, di prendere note o fissare appuntamenti, ma anche di riconoscere prodotti tramite la fotocamera e cercare per noi i negozi in cui possiamo acquistarli.

E i prezzi? 829 euro è il prezzo di S8, 929 quello di S8 Plus. Ricordiamo che i preordini saranno aperti da stasera. Per chi effettuerà il preordine la distribuzoine è prevista per il 21 aprile, la disponibilità in negozio, invece, è per il 28.