Sony presenta il nuovo Xperia XZ Premium: un nuovo smartphone con cam per il ''super slow motion''

[HWUVIDEO="2274"]Sony XZ Premium in anteprima al MWC 2017[/HWUVIDEO]

Il Mobile World Congres 2017 si apre per Sony con la presentazione del nuovo Xperia XZ Premium, uno smartphone che riprende le linee ormai tipiche dei device dell'azienda, la quale cerca di potenziare molti aspetti dalla fotocamera, al display passando anche per il processore e non dimenticando il comparto audio. Ecco che al primo giorno della fiera di Barcellona, un po' a sorpresa, il CEO di Sony svela al mondo un nuovo top di gamma incentrato soprattutto sulla novità in prima mondiale del "Super Slow Motion" ossia la fotocamera posteriore permetterà di realizzare video a 960 fps.

Xperia XZ Premium incorpora tutta la conoscenza in campo multimediale delle fotocamere Sony ‘α’ e Cyber-shot per creare il nuovo sistema Motion Eye, che consente di catturare momenti di vita come nessun altro smartphone. È, infatti, il primo dispositivo a disporre di un sensore Exmor TM RS dotato di memoria aggiuntiva e con tecnologie finora esclusive delle fotocamere compatte di alta gamma, che abilita una scansione dell’immagine e il trasferimento dati cinque volte più velocemente.

Il nuovo Sony Xperia XZ Premium possiede un display da 5.5 pollici a risoluzione 4K HDR con risoluzione 2160x3840 pixel. Un esclusiva di Sony che proviene dalla tecnologia delle TV Bravia e che permette dunque di garantire una qualità visiva di un livello superiore. A sorpresa, vista l'esclusiva di Samsung che ha ottenuto praticamente il monopolio dei nuovi Snapdragon, il nuovo Sony Xperia XZ Premium possederà anch'esso il performante Snapdragon 835 che permetterà dunque di registrare video in 4K ma soprattutto visionare anche video ad alta risoluzione, magari con Amazon Prime Video, con cui Sony ha siglato un accordo proprio per questo nuovo smartphone.

Per il resto l'azienda non ha delineato completamente la scheda tecnica del nuovo smartphone visto anche il suo arrivo durante la prossima primavera, con la possibilità che non si veda prima dell'inizio della prossima estate, vista anche l'esclusiva del nuovo Snapdragon 835 di Samsung. Sony ha comunque confermato la presenza della connessione USB 3.1 che è 10 volte più veloce dell’USB 2.0, con una velocità fino 5Gpbs. E con la porta USB Type-C, il plug-in è ancora più facile perché non c’è possibilità di errore nell’inserimento.

Da non dimenticare la presenza anche della certificazione contro la protezione ad acqua e polvere che dunque permetterà allo smartphone di equipararsi agli altri smartphone in commercio top di gamma. Il nuovo Sony Xperia XZ Premium verrà commercializzato nelle colorazioni Luminous Chrome e Deepsea Black e sarà anche disponibile una serie di accessori tra cui Quick Charger UCH12W ix che offre ore di autonomia a fronte di una ricarica molto rapida e le cuffie Bluetooth con Speaker SBH56, che permettono di parlare senza utilizzare le mani attraverso il microfono e assicurare il multi-tasking, oltre ad essere dotate di un pulsante remoto di avviamento della fotocamera.