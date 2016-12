Samsung Galaxy S8 avrà 8 GB di RAM, proprio come un PC desktop

Continuano a trapelare informazioni sul nuovo Galaxy S8, ed è praticamente impossibile districarci fra quelle potenzialmente affidabili e quelle invece totalmente campate in aria. Quello che possiamo fare è riportarle come indiscrezioni non ufficiali, chiedendo pertanto al lettore di prenderle come tali. L'ultimo "rumor" sulla punta di diamante del 2017 per i coreani arriva dalla Cina, e per l'esattezza dal servizio di microblogging corrispettivo di Twitter Weibo.

Secondo le ultime voce pubblicate sulla piattaforma il prossimo Samsung Galaxy S8 potrebbe essere il primo smartphone ad integrare 8GB di RAM, un quantitativo che non troviamo neanche su molti sistemi desktop entry-level. Sebbene parecchi produttori di smartphone abbiano presentato modelli da 6GB di RAM quest'anno, nell'ultima generazione Samsung si è mostrata insolitamente conservativa sul fronte hardware proponendo sui propri top di gamma un massimo di 4GB di RAM.

Secondo alcune voci passate i coreani stavano preparando una versione del Galaxy Note 7 con 6GB di RAM proiettata per il mercato cinese, ma poi il phablet con pennino è stato eliminato dai mercati di tutto il mondo e con esso probabilmente anche le varianti più esotiche. Secondo un esponente della filiera di produzione dei nuovi smartphone coreani, Galaxy S8 verrà realizzato con un SoC stampato a 10nm, 8GB di RAM e un sistema di storage basato su chipset UFS 2.1.

Come già anticipato da altre indiscrezioni, il nuovo top di gamma di Samsung verrà lanciato con due SoC differenti: in alcune parti del mondo arriverà la variante con processore Qualcomm Snapdragon 835, in altre parti con il proprietario Exynos. È la prima volta comunque che trapela il quantitativo di RAM presente sullo smartphone, con i coreani che quest'anno vorranno strafare per dimenticare rapidamente il brutto epilogo del 2016 con "l'esplosione" del caso Note 7.

Probabilmente più interessante la presenza delle memorie UFS 2.1, le quali dovrebbero consegnare velocità in scrittura e lettura superiori rispetto alle (già ottime) specifiche di Galaxy S7. Nonostante gli incrementi prestazionali siano come al solito graditi, gli occhi saranno tutti puntati sulle nuove feature e le ottimizzazioni lato batteria e ricarica rapida, aspetti su cui di generazione in generazione c'è sempre tante fame da parte degli utenti appassionati.

Galaxy S8 arriverà in due varianti distinte, fra cui è attesa anche una versione phablet denominata "Plus". Gli smartphone arriveranno probabilmente a fine febbraio con gli annunci attesi per il prossimo Mobile World Congress. Hardware Upgrade non mancherà come al solito all'appuntamento.