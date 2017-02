Samsung Galaxy Note 8 si farà. Ecco svelato il suo nome in codice confermato dall'azienda

Le esplosioni del Galaxy Note 7 saranno solo un ricordo e Samsung è pronta a riconquistare la fiducia dei propri utenti non solo con il Galaxy S8 in arrivo ma anche e soprattutto con il futuro Note 8 che entro fine anno sarà presentato al mondo intero. La conferma arriva proprio dall'azienda sudcoreana che ha già iniziato i lavori di progettazione del suo nuovo phablet abbandonando tutto quello che ha riguardato il defunto Note 7 e rimettendosi in piedi più forte di prima. Sì perché la sigla del nuovo prodotto dell'azienda è già trapelata e il responsabile della divisione mobile DJ Koh ne ha confermato l'arrivo entro la fine del 2017 come sempre.

Baikal è il suo nome in codice e prende spunto dal lago siberiano protagonista proprio di un'immagine pubblicata su Twitter proprio dall'azienda. Un'immagine che viene riallacciata al nuovo Note 8 proprio per la presenza della S Pen che incide virtualmente un 8 proprio sul ghiacciaio del lago. Il motivo della scelta di questo lago non è conosciuto ma in molti ipotizzano il possibile rimando al fatto che il lago sia il più profondo lago dolce presente al mondo e magari in Samsung si vuole alludere alla presenza della impermeabilità del futuro Note 8.

Le attese sono davvero tante sul nuovo phablet dell'azienda sia per la forte delusione avuta dagli utenti fedeli al marchio, dopo la chiusura definitiva della produzione e della vendita del Note 7, ma anche e soprattutto perché al momento proprio la linea Note di Samsung rimane l'unica a proporre un phablet nel vero senso della parola.

Sì perché sin dalla prima generazione l'azienda sudcoreana ha pensato e progettato il Note come uno smartphone capace di sostituire, almeno il più possibile, un computer portatile. La presenza di un comparto tecnico sempre all'avanguardia e di un pennino pronto ad interagire con un'interfaccia grafica pensata proprio per esso, ha conquistato il cuore di molti utenti che dunque attendono il ritorno del Note con forte trepidazione.