Samsung Galaxy Note 8: eccolo in nuove immagini

Il nuovo Galaxy Note 8 di Samsung sembra ormai vicino alla sua presentazione e le immagini che continuano a circolare in Rete non fanno che confermare l'aspetto estetico che il device con ogni probabilità possederà. Un phablet importante per Samsung che come sappiamo ha il compito di riconquistare la fiducia degli utenti rimasti "scottati" dal blocco delle vendite del Note 7. Il nuovo phablet sarà senza dubbio diverso da questo punto di vista e il suo aspetto estetico sicuramente rispecchierà quello che l'azienda ha realizzato negli attuali Galaxy S8 e S8+ che si caratterizzano soprattutto per la presenza di un nuovo display denominato "Infinity" apprezzato fortemente dagli utenti.

Le immagini che lo riguardano non fanno che confermare tutto ciò a livello estetico. Il nuovo phablet dell'azienda sudcoreana infatti viene ripreso all'interno di alcune cover pronte per la messa in commercio non appena avverrà quella del telefono. In questo caso però si possono osservare alcuni dettagli del nuovo Note 8 di Samsung sia per quanto concerne il suo frontale e dunque il display senza cornici introdotto appunto con gli S8 e S8+ e che viene riproposto anche in questo frangente, ma anche il posteriore per quanto riguarda la fotocamera che come sappiamo sarà questa volta con un doppio sensore.

Una delle novità più importanti del Note 8, infatti, dovrebbe essere proprio il comparto fotografico che per la prima volta per Samsung sarà caratterizzata da un doppio sensore affiancato dall'ormai onnipresente sensore per le impronte digitali. Per il resto le differenze con i Galaxy S8 e S8+ sono davvero minime, escludendo chiaramente le dimensioni, visto che si ha la presenza dei classici pulsanti fisici sui lati che riguardano il volume e l'accensione e lo spegnimento, quindi il tasto dedicato a Bixby, il foro per il jack da 3.5mm e la porta USB Type-C. Da non dimenticare la presenza anche della ormai tipica S Pen che prende posto a lato della porta USB di ricarica e che permetterà ancora una volta di portare ad un livello avanzato e sopratutto "business" il nuovo Note 8 di Samsung.

Per il resto a livello hardware il nuovo Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe prevedere la presenza di un display Super AMOLED da 6.3 pollici come detto praticamente "borderless" come piace agli utenti ultimamente, quindi un processore Snapdragon 836 o Exynoss 8895, almeno 4GB di RAM e 64GB se non 128GB di memoria interna. A tutto questo si aggiungerà la doppia fotocamera al posteriore che dovrebbe essere costituita da un sensore a 13MP con obiettivo grandangolare ed un teleobiettivo da 12MP per permettere zoom fino a 3X.